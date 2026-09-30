تتعاطى المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سيدة الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تظهر خلاله إحدى السيدات فى حالة عدم إتزان إثر تعاطيها المواد المخدرة بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة مينا البصل) وبمواجهتها أقرت بأن الواقعة منذ أكثر من شهر إبان تواجدها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول العامرية وأنها كانت تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





