بسبب معاكسة فتاة.. ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل عقار بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بمدخل أحد العقارات بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25 سبتمبر الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة بين طرف أول: (عاملين "لأحدهما معلومات جنائية –مصابين بجروح قطعية متفرقة" ، 3 سيدات) ، وطرف ثان: (عاملين "أحدهما مصاب بجرح قطعى بالرأس") جميعهم مقيمين بدائرة القسم لقيام الطرف الثانى بمعاكسة إحدى السيدات من الطرف الأول ولدى معاتبة الطرف الأول للطرف الثانى حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام "أسلحة بيضاء ، عصى خشبية" محدثين إصاباتهم .

وتم ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشادهم ضبط العصى الخشبية ، السلاح الأبيض “المستخدمين فى التعدى” ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.