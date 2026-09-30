ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 57 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وإخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 57 مليون جنيه.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المتعاملين في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.