احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية يسجل أكبر زيادة شهرية على الإطلاق في أغسطس

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أعلن بنك كوريا الجنوبية المركزي، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت بأكبر قدر في شهر أغسطس بفضل زيادة الأصول المقومة بالدولار.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم /الخميس/ - بلغت احتياطيات كوريا الجنوبية من العملات الأجنبية 442.28 مليار دولار أمريكي بنهاية أغسطس، بزيادة قدرها 14.33 مليار دولار عن الشهر السابق.

وسجل المكسب الشهري أكبر زيادة منذ أن بدأ بنك كوريا في تجميع البيانات في عام 1971، بينما سجل الرصيد أعلى مستوى له منذ مايو 2022، عندما بلغ 447.71 مليار دولار.

وعزا بنك كوريا الزيادة الحادة إلى ارتفاع ودائع العملات الأجنبية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية، فضلا عن زيادة قيمة الأصول الخارجية بالدولار الأمريكي وزيادة أرباح إدارة الأصول.

وارتفعت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية، بمقدار 7.07 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 387.07 مليار دولار في نهاية أغسطس، وهو ما يمثل 87.5% من إجمالي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وزادت قيمة ودائع العملات الأجنبية بمقدار 7.17 مليار دولار لتصل إلى 30.3 مليار دولار، بينما ارتفعت حقوق السحب الخاصة بمقدار 60 مليون دولار لتصل إلى 15.77 مليار دولار.

وظلت احتياطيات السبائك الذهبية دون تغيير عند 4.79 مليارات دولار.