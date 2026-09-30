الداخلية تكشف حقيقة ترويع 3 أشخاص لأخر وإتلاف سيارة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بعدة مقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص وشقيقيه بترويعه وإحداث تلفيات بسيارته حال سيرهم بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية.



وبالفحص تم تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد "متواجد حالياً خارج البلاد") وبسؤال وكيله القانونى أفاد بوجود خلافات حول الجيرة بين طرف أول (والد القائم على النشر ، مقيم بدائرة المركز) وبين (3 أشقاء – مقيمين بذات العنوان) وتم الصلح والتراضى فيما بينهم عقب تدخل الأهالى.

وبسؤال الطرفين أيدا ما سبق ، ونفى والد القائم على النشر قيام المشكو فى حقهم بإحداث تلفيات بسيارة نجله وعلل إدعاء نجله لقلقه عليه لكونه متواجد خارج البلاد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.