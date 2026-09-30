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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من الشبورة إلى الأمطار.. ماذا ينتظر المصريين الساعات المقبلة؟

من الشبورة إلى الأمطار.. ماذا ينتظر المصريين الساعات المقبلة؟
من الشبورة إلى الأمطار.. ماذا ينتظر المصريين الساعات المقبلة؟
إسراء عبدالمطلب

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 أجواء خريفية متباينة على مختلف أنحاء الجمهورية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق، وظهور الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، إلى جانب نشاط الرياح الذي يساعد على تلطيف الأجواء في بعض المناطق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلًا خلال الساعات الأولى من الصباح، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وحارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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حالة الطقس اليوم

وتسود أجواء معتدلة خلال ساعات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار عدد من الظواهر الجوية التي تتطلب الانتباه أثناء القيادة، خاصة الشبورة المائية على الطرق، إلى جانب فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح.

وتتكون الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتنصح هيئة الأرصاد قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات، خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

فرص سقوط الأمطار اليوم

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، مع احتمالية أن تغزر الأمطار أحيانًا على بعض المناطق بشكل محدود.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، وقد تمتد بشكل محدود إلى أجزاء من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة خلال اليوم.

وتختلف فرص سقوط الأمطار من منطقة إلى أخرى، لذلك تتواصل متابعة خرائط الطقس والتحديثات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية على مدار اليوم.

نشاط الرياح اليوم

وتشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء في المناطق التي تتعرض لها، خاصة خلال فترات الليل وفي المناطق الواقعة بالظل.

وقد يؤدي نشاط الرياح إلى زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق، رغم ارتفاعها نسبيًا خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 على النحو التالي:

-القاهرة الكبرى: العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.

-الوجه البحري: العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة.

-السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة.

-السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة.

-شمال الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة.

-جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

نصائح مهمة مع حالة الطقس

ومع استمرار الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، يفضل توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد.

كما ينصح بمتابعة تحديثات هيئة الأرصاد الجوية، خاصة مع وجود فرص لسقوط الأمطار ونشاط الرياح على عدد من المناطق، مع مراعاة الفروق في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل.

وتستمر الأجواء الخريفية في مصر مع تباين واضح في درجات الحرارة بين المناطق الشمالية والجنوبية، حيث تسجل مناطق جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة، ويصاحبها فرص لسقوط الأمطار على عدد من المناطق، مع اختلاف شدتها من منطقة إلى أخرى.

وأوضحت في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن فرص سقوط الأمطار تتركز بصورة أكبر على السواحل الشمالية، وتكون في أغلبها خفيفة وقد تصبح متوسطة أحيانًا، بينما تقل فرص الأمطار كلما اتجهنا إلى المناطق الداخلية، مع احتمالية امتدادها بشكل خفيف إلى مدن القناة وجنوب الوجه البحري، وقد تصل إلى القاهرة الكبرى بنسب محدودة.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار لن تقتصر على الأربعاء، إذ من المتوقع استمرارها خلال الأيام المقبلة ولمدة تصل إلى أسبوع، مع اختلاف المناطق المتأثرة وشدة الأمطار من يوم لآخر، مشيرة إلى أن المحافظات الساحلية تظل الأكثر تأثرًا بالحالة الجوية، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا واعتدال الأجواء خلال فترات الليل والصباح الباكر.

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