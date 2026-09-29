أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس



تستعد الحكومة لعقد مؤتمرها المرتقب خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تمس حياة المواطنين، والاستماع إلى رؤاهم ومشكلاتهم، تمهيدًا للخروج بتوصيات وقرارات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

اجتماعات موسعة استعدادًا للمؤتمر





كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماعات الدكتور مصطفى مدبولي مع وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والشباب والرياضة، استعدادًا لمؤتمر أكتوبر المقرر عقده خلال الأيام المقبلة.

وقال محمد عادل، إن الهدف من مؤتمر الحكومة هو المكاشفة والرد على تساؤلات المواطنين، والخروج بتوصيات ومخرجات وقرارات وتوصيات تنفيذية على أرض الواقع.

أخبار سارة للمواطنين





وأوضح متحدث الحكومة أنه سيتم رصد مشكلات المواطنين وتحليلها ووضع حلول لها، مشيرًا إلى أن الحكومة خلال الفترة الماضية عملت على رصد ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن المشكلات التي يعاني منها المواطنون.



الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. هل نشهد سقوط أمطار؟

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية مع انكسار الارتفاعات التي شهدتها درجات الحرارة مؤخرًا، بالتزامن مع دخول أجواء الخريف، وسط توقعات باستمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال الأيام المقبلة، مع ظهور فرص لسقوط الأمطار على عدد من المناطق ونشاط للرياح في بعض الفترات.

وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن البلاد تشهد أجواء خريفية، مع اعتدال درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر، بينما تستمر الأجواء الحارة خلال ساعات النهار على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر على مناطق جنوب الصعيد.



أسعار الجبن والألبان.. الغرفة التجارية تكشف حقيقة زيادة 20% وتوقعات الفترة المقبلة

تشهد أسعار عدد من السلع الغذائية تحركات خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع بعض تكاليف التشغيل والإنتاج، وهو ما انعكس على أسعار منتجات من بينها الجبن والألبان والتونة والعصائر، وسط تساؤلات من المواطنين حول أسباب هذه الزيادات ومدى استمرارها خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، كشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أسباب تحركات أسعار بعض السلع الغذائية، موضحًا أن ارتفاع تكاليف العمالة والكهرباء والنقل والانتقالات يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تضغط على تكلفة الإنتاج والتشغيل، وهو ما قد ينعكس بدوره على السعر النهائي للمنتجات في الأسواق.

ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج



وأوضح أسامة الشاهد أن تحركات أسعار بعض السلع الغذائية ترتبط بصورة أساسية بارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، مشيرًا إلى أن زيادة تكلفة العمالة والكهرباء والنقل والانتقالات تؤثر على تكلفة المنتج.

هل ترتفع أسعار الفراخ والبيض.. رئيس اتحاد المنتجين يوضح



تترقب أسواق الدواجن والبيض تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل مطالب المنتجين بتحسن مستويات الأسعار بما يساعدهم على تغطية تكاليف الإنتاج ومواصلة العمل داخل السوق، خاصة مع استمرار ارتباط الأسعار بظروف الإنتاج وحركة العرض والطلب.

وأكد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن منتجي الدواجن يأملون حدوث زيادة أخرى في أسعار الدواجن والبيض تتراوح بين 5 و10%، موضحًا أن الهدف من تحسن الأسعار هو تمكين المنتجين من الاستمرار في العملية الإنتاجية ومواصلة نشاطهم داخل السوق.



شعبة الدواء تكشف مفاجأة بشأن خفض الأسعار

يترقب سوق الدواء تحركات جديدة بشأن أسعار المستحضرات الطبية، في ظل ارتباط التسعير بعدد من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها سعر الدولار والتضخم وسعر الفائدة، بالتزامن مع حديث شعبة الأدوية عن إمكانية خفض أسعار بعض المستحضرات، وكشفها عن خفض مرتقب يصل إلى 60% لأحد أدوية التهابات الأعصاب.

تاريخ طويل لصناعة الدواء في مصر

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، أن صناعة الدواء في مصر تمتلك تاريخًا يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، موضحًا أن عددًا قليلًا جدًا من الدول حول العالم كان قد دخل مجال صناعة الدواء في ذلك الوقت.



سوسة الطماطم تثير الجدل.. نقيب الفلاحين يحذر وخبير زراعي يؤكد: تحت السيطرة



تسببت سوسة الطماطم في حالة من الجدل بين المزارعين والمتخصصين، بعد تحذيرات من تأثيرها على المحصول وتراجع الإنتاج، في الوقت الذي أكد فيه أحد المتخصصين في الإنتاج الزراعي أن الحشرة أصبحت تحت السيطرة، وأن الالتزام بالإجراءات والبروتوكول المخصص للتعامل معها يحد من أضرارها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.12 جنيه

سعر الشراء: 52.02 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.37 جنيه

سعر الشراء: 59.14 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.19 جنيه

سعر الشراء: 68.80 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.88 جنيه

سعر الشراء: 13.85 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.19 جنيه

سعر الشراء: 14.16 جنيه.



أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5329 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6100 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6971 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49840 جنيها.



قرار حاسم الأحد.. شعبة المخابز تكشف آخر تطورات أسعار الخبز السياحي

تترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة تطورات جديدة بشأن أسعار الخبز السياحي، في ظل ارتفاع تكلفة الدقيق وتغيرات أسعار القمح عالميًا، وهو الملف الذي تصدر اجتماع شعبة المخابز مع وزير التموين، وسط مطالب بدراسة تأثير زيادة أسعار الدقيق على تكلفة إنتاج الخبز، مع التأكيد على أن انخفاض أسعار الدقيق عالميًا سينعكس على أسعار الخبز في الأسواق.

زيادة 4500 جنيه في طن الدقيق



كشف عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، تفاصيل الاجتماع مع وزير التموين، موضحًا أنه تم خلال اللقاء عرض ملف أسعار الخبز السياحي، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال عبدالله غراب، خلال تصريحات تلفزيونية: «هناك زيادة في أسعار طن الدقيق بـ4500 جنيه».

اجتماع جديد الأحد المقبل



وتابع رئيس شعبة المخابز أن الشعبة عرضت على وزير التموين تأثير الزيادات في أسعار الخبز السياحي، موضحًا أن الوزير أبلغهم بدراسة الأمر، على أن يتم عقد اجتماع جديد الأحد المقبل للتعرف على آليات السوق.