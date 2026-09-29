نتنياهو يتباهى بقتل العشرات في غزة مؤخرا ويروج لحزب الليكود في الإنتخابات

حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، من احتمال تعرض إسرائيل لهجمات قبيل الانتخابات، قائلًا إن هناك مؤشرات على أن «أعداء إسرائيل» قد يحاولون تنفيذ هجمات خلال الفترة المقبلة.

وقال نتنياهو، خلال زيارة لقاعدة تل نوف الجوية، إن إسرائيل تعمل «باستمرار على جميع الجبهات»، موجهًا رسالة إلى من وصفهم بأعداء إسرائيل: «لا تعبثوا معنا، ذراعنا الطويلة ستصل إليكم في أي مكان وفي أي وقت».

وأضاف نتنياهو ، أن القوات الإسرائيلية قتلت، خلال الأسابيع الأخيرة، أكثر من 100 شخص في قطاع غزة وحده، مشيرًا إلى استمرار العمليات الإسرائيلية على جبهات أخرى، بينها لبنان.

وفي الجانب السياسي، قال نتنياهو إن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ستفضي، بحسب تصوره، إلى أحد خيارين: «اليمين أو فلسطين»، داعيًا إلى التصويت لحزب الليكود باعتباره، وفقًا لتصريحاته، الطريق لمنع إقامة دولة فلسطينية.