مجلس الأمن الروسي: احتمالية انزلاق العالم إلى صراع جديد هي الأعلى حاليا منذ عام 1945

أكد مجلس الأمن في روسيا، أن احتمالية انزلاق العالم إلى صراع جديد هي الأعلى حاليا منذ عام 1945، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



وحذرت روسيا اليوم الثلاثاء من أن أي محاولة لفرض حصار على منطقة كالينينغراد من قبل المملكة المتحدة أو حلف شمال الأطلسي ستواجه برد باستخدام جميع الوسائل، بما في ذلك الأسلحة النووية.

في بيان على تطبيق تيليجرام، قالت السفارة الروسية في لندن هذا الكلام رداً على تقارير إعلامية بريطانية ناقشت إمكانية فرض حلف شمال الأطلسي حصاراً على كالينينغراد أو عدم الاعتراف بالسيادة الروسية على المنطقة.