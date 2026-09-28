بوتين: روسيا تعرضت لمحاولات خارجية تهدف إلى عرقلة الانتخابات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا تعرضت لمحاولات خارجية تهدف إلى عرقلة الانتخابات.

وقال بوتين- خلال اجتماع مع رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا “إيلا بامفيلوفا”، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية-: “لم يقتصر هذا الكم الهائل من العمل على ضرورة تنظيم كل ما يتعلق بالانتخابات فحسب؛ بل ارتبط أيضاً بالتغلب على الصعوبات التي وُضعت أمامنا من الخارج”.

وأكد الرئيس الروسي أن الانتخابات الأخيرة لنواب مجلس الدوما في روسيا أكدت شرعية جميع الهيئات الحكومية.

وأضاف: "التزم جميع أعضاء لجان الانتخابات بروح ونَصّ قوانين روسيا الاتحادية، وقد أكدت الانتخابات الأخيرة، بطبيعة الحال، شرعية جميع هيئات السلطة التنفيذية والتمثيلية في روسيا الاتحادية، وهو أمر بالغ الأهمية في الظروف الراهنة".

وشدد بوتين على أن الانتخابات الأخيرة في روسيا نُظمت على أعلى مستوى من الناحية القانونية.

وبدورها صرّحت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية “إيلا بامفيلوفا”، بأن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الدوما بلغت مستوى قياسيًا خلال الدورات الانتخابية الثلاث الأخيرة، إذ وصلت إلى 59.8%.

وقالت “بامفيلوفا”، في تقريرها أمام الرئيس الروسي: "نسبة مشاركة قياسية بنحو 60%، بالضبط 59.8%. إنه رقم قياسي لهذه الدورة - ولثلاث دورات انتخابية، بدءًا من عام 2016".

وشكرت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات، الرئيس بوتين، على القرارات التي اتُخذت في الوقت المناسب، والتي سمحت بضمان الأمن خلال عملية التصويت في الانتخابات في روسيا الاتحادية، حتى في ظل الظروف الاستثنائية.