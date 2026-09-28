«سنتكوم» تنفي سيطرة إيران على مضيق هرمز.. وتصف مزاعم الحرس الثوري بأنها كاذبة

نفت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، صحة مزاعم بشأن سيطرة إيران الكاملة على مضيق هرمز، وذلك ردا على تصريحات منسوبة لأحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، أكد فيها أن طهران تفرض سيطرتها الكاملة على المضيق من خلال قواتها البحرية.

وقالت "سنتكوم" -في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الإثنين- إن هذا الادعاء "كاذب"، مشيرة إلى أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، واستندت في ذلك إلى استمرار عبور السفن التجارية للممر المائي.

وأوضحت أن آلاف السفن عبرت المضيق بحرية، إلى جانب مرور أكثر من مليار برميل من النفط خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات البحرية الإيرانية تعرضت للتدمير على يد القوات الأمريكية، في إشارة إلى العمليات العسكرية الأخيرة بين البلدين، مؤكدة أن الممر الملاحي الاستراتيجي لا يزال مفتوحا أمام حركة السفن.

وتأتي تصريحات "سنتكوم" في ظل استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن وضع مضيق هرمز، الذي يعد ممرا رئيسيا لحركة التجارة العالمية ونقل النفط، فيما سبق للقيادة المركزية الأمريكية أن نفت في مناسبات سابقة مزاعم إيرانية بشأن إغلاق المضيق أو فرض سيطرة كاملة عليه.