وزارة الشباب والرياضة تطلق مسابقة تصميم الهوية البصرية لدورة الألعاب الأفريقية القاهرة 2027

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق مسابقة خاصة بالتصميم الخاص بالهوية البصرية الرسمية لدورة الألعاب الأفريقية، والتي تستضيفها مصر 2027.

وزارة الشباب والرياضة تطلق مسابقة تصميم الهوية البصرية

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، شروط الاشتراك في المسابقة، وهي كالتالي :

الفئة المستهدفة:

تستهدف المسابقة طلاب كليات التصميم الجرافيكي والهوية البصرية والفنون الإبداعية، إضافة إلى الخريجين ممن لا تتجاوز مدة تخرجهم 4سنوات.

كما يجوز أن يشارك أكثر من فرد للتقدم في المسابقة، وكحد أقصي 4 أفراد في التصميم الواحد، على أن يتم تقسيم مبلغ الجائزة الخاص بالمسابقة على المشتركين في التصميم بالتساوي بينهم؛ في حال فوزهم بالمسابقة.

عناصر المشاركة:

ويتعين على المتسابقين التقدم برؤية بصرية متكاملة تضم ثلاثة عناصر رئيسية:

1. الشعار الرسمي بنسختيه العربية والإنجليزية (أو تصميم يجمع بينهما)، بنسخة ملونة وأخرى أحادية اللون، مع تحديد الألوان والخطوط المستخدمة.

2. تميمة الدورة، وتشمل تصميم الشخصية كاملة مع قصة وفكرة ومصدر إلهام واضح، وتعبيرات ووضعيات متعددة، بما يتيح تطويرها مستقبلًا إلى مجسمات ودمى وشخصيات كارتونية وألعاب إلكترونية.

3. تصميم الميدالية بوجهيها الأمامي والخلفي، مع شرح للرموز المستخدمة وتصور مبدئي للتنفيذ.

الضوابط الفنية:

• ألا يتجاوز عدد الألوان الأساسية في الشعار والميدالية 3 ألوان.

• استخدام 3 إلى 5 عناصر بصرية كحد أقصى.

• تطبيق التحليل الهندسي والشبكات في بناء الشعار.

• قابلية التصميم للطباعة بمختلف الأحجام والأشكال.

• استبعاد أي تصميمات سبق استخدامها في بطولات أو دورات رياضية سابقة في مصر.

صيغ التسليم: “EPS، AI، PSD، PNG”.

الفكرة والرؤية:

شددت الوزارة على أن التصميمات يجب أن تستلهم روح الحضارة المصرية القديمة، ونهر النيل، والتنوع الأفريقي، والثقافة الشعبية، وروح الشباب والرياضة، دون اللجوء إلى النقل المباشر للرموز التاريخية، بحيث تتحول هذه العناصر إلى هوية بصرية بسيطة ومميزة وقابلة للتذكر، تربط الجذور بالمستقبل.

موعد وطرق التقديم:

تسليم نسخة Digital ونسخة مطبوعة من ملف المشاركين بالمسابقة، في مقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب إرسال نسخة من ملف المشاركين إلى البريد الإلكتروني التالي [email protected] .



وحددت الوزارة، رقما للاستفسارات عبر تطبيق “الواتساب”، وهو (01002019940)، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن آخر موعد لاستقبال المشاركات هو الأربعاء 7 أكتوبر 2026.