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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة يبحثان أمن الملاحة والتطورات في اليمن

فيصل بن فرحان وماركو روبيو
فيصل بن فرحان وماركو روبيو
أمنية رشاد الجلوي

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في العاصمة واشنطن، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات السياسية والأمنية في اليمن، والجهود المبذولة للتعامل معها، إلى جانب سبل حماية أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية.

وتناول اللقاء أهمية ضمان أمن الملاحة وحرية العبور في الممرات المائية الدولية، ولا سيما مضيقا هرمز وباب المندب، بما يدعم استقرار المنطقة، ويضمن استمرارية حركة التجارة العالمية وتدفق سلاسل الإمداد.

كما استعرض الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة الأزمات الإقليمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمن الملاحة البحرية الممرات المائية الدولية مضيق هرمز وباب المندب حركة التجارة العالمية تدفق سلاسل الإمداد المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الأمريكية العاصمة واشنطن

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