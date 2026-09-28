قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الشباب والرياضة تطلق مسابقة تصميم الهوية البصرية لدورة الألعاب الأفريقية القاهرة 2027
منتخب مصر بالقميص بالأحمر وجنوب السودان بالأبيض في تصفيات أمم أفريقيا غدا
«سنتكوم» تنفي سيطرة إيران على مضيق هرمز.. وتصف مزاعم الحرس الثوري بأنها كاذبة
بوتين: روسيا تعرضت لمحاولات خارجية تهدف إلى عرقلة الانتخابات
حسيت إني هدعم البلطجة.. رامي وحيد يكشف سبب اعتذاره عن فيلم الألماني
مضيق هرمز يشهد تعافيًا في حركة الغاز المسال القطري
حبس 3 شباب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدي على مسن في الفيوم
ترامب يعقد عشاء عمل مع رئيس «أنثروبيك» لبحث حوكمة الذكاء الاصطناعي
عدلي القيعي: العلاقة بين شوبير والشناوي ستظل التلميذ والأستاذ
5 سيارات رياضية تقدمها العلامة الفرنسية.. الأولى بأرخص سعر
أسعار الأتوبيس الترددي BRT من 5 إلى 35 جنيها
ترامب: أسعار الغاز ستتراجع بشكل كبير بعد انتصارنا في الحرب على إيران قريبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم إخراج الصدقة لغير المسلم.. الإفتاء: بابها واسع في الإسلام وتشمل غير المسلمين

إخراج الصدقة
إخراج الصدقة
أحمد سعيد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم إخراج الصدقة لغير المسلم، مؤكدًا جواز ذلك شرعًا، لما تحمله الصدقة من معاني إنسانية وإنمائية في المجتمع.

ما حكم إخراج الصدقة لغير المسلم؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الإثنين، أن الصدقة بابها واسع في الشريعة الإسلامية، ولا يقتصر على المسلمين فقط، بل يشمل غير المسلمين أيضًا.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الصدقة تُسهم في تأليف القلوب وتقوية العلاقات بين الناس، مؤكدًا أن الإسلام يدعو إلى الإحسان والتراحم مع الجميع دون تفرقة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحرص على الإهداء لجاره اليهودي، حيث كان يقول عند الذبح: «هل أهديتم منها لجارنا اليهودي»، في دلالة واضحة على سعة هذا الباب.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الصدقة من أعظم القربات التي تُحقق التكافل الاجتماعي، وتعزز أواصر المحبة بين أفراد المجتمع بمختلف دياناتهم، مشددًا على أن فعل الخير لا يُقيد بدين أو جنس، بل هو خلق إنساني أصيل دعا إليه الإسلام.

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء حكم إخراج الصدقة لغير المسلم إخراج الصدقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع 150 جنيها في الجرام.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

محمد الشناوي

الشناوي يرفض العودة لمعسكر المنتخب قبل ودية جنوب إفريقيا

كأس السوبر المصري

مفاوضات خليجية بعد اعتذار الإمارات عن استضافة السوبر المصري

رئيس شعبة المخابز: "التموين" تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

رئيس شعبة المخابز: «التموين» تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

حسام حسن

حازم إمام عن محمد صلاح: دا ما ينفعش يتفاجئ بالتغيير

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

رئيس «العربي الناصري» في ذكرى رحيل جمال عبد الناصر: الزعيم لم يغب

مرافق شركة قطر للطاقة

القوة القاهرة تضرب صادرات الدوحة.. قطر للطاقة تعلق تسليم الغاز المسال لإيطاليا حتى ديسمبر

ترشيحاتنا

ارشيفية

وزير الثقافة الأسبق: المخابرات الأجنبية فشلت في تحديد موعد العبور في أكتوبر 1973

سلوى خطاب

سلوى خطاب تكشف تفاصيل الجزء الثاني من "نيللي وشريهان": اتفقنا لكن الكتابة لم تبدأ بعد

تفويض الرئيس لوزير الدفاع

خبير إستراتيجي يوضح حقيقة ما تردد بشأن تفويض الرئيس لوزير الدفاع في التعبئة العامة

بالصور

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كم يوم تبقى آمنة قبل الطهي؟

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

تشقق الشفاه في الخريف.. 7 أخطاء تمنع علاج الجفاف

تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد