حكم إخراج الصدقة لغير المسلم.. الإفتاء: بابها واسع في الإسلام وتشمل غير المسلمين

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم إخراج الصدقة لغير المسلم، مؤكدًا جواز ذلك شرعًا، لما تحمله الصدقة من معاني إنسانية وإنمائية في المجتمع.

ما حكم إخراج الصدقة لغير المسلم؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الإثنين، أن الصدقة بابها واسع في الشريعة الإسلامية، ولا يقتصر على المسلمين فقط، بل يشمل غير المسلمين أيضًا.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الصدقة تُسهم في تأليف القلوب وتقوية العلاقات بين الناس، مؤكدًا أن الإسلام يدعو إلى الإحسان والتراحم مع الجميع دون تفرقة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحرص على الإهداء لجاره اليهودي، حيث كان يقول عند الذبح: «هل أهديتم منها لجارنا اليهودي»، في دلالة واضحة على سعة هذا الباب.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الصدقة من أعظم القربات التي تُحقق التكافل الاجتماعي، وتعزز أواصر المحبة بين أفراد المجتمع بمختلف دياناتهم، مشددًا على أن فعل الخير لا يُقيد بدين أو جنس، بل هو خلق إنساني أصيل دعا إليه الإسلام.