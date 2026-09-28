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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين الإفتاء: لا يجوز جمع المغرب والعشاء بسبب زحام المواصلات إلا في حالة واحدة

الصلاة
الصلاة
أحمد سعيد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم جمع صلاتي المغرب والعشاء بسبب زحام المواصلات، مؤكدًا أن الأصل هو أداء كل صلاة في وقتها، وأن الجمع لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.

حكم جمع صلاتي المغرب والعشاء بسبب زحام المواصلات

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الاثنين، أنه إذا تمكن الإنسان من أداء صلاة المغرب في وقتها ولو قبل أذان العشاء بدقائق قليلة، فإن ذلك هو الأفضل والأولى، لأنه أدى الصلاة في وقتها المحدد شرعًا.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه لا يجوز اتخاذ الزحام سببًا دائمًا للجمع بين الصلاتين، لكن في حال وجود ظرف طارئ وشديد يمنع من أداء المغرب قبل دخول وقت العشاء، فلا مانع من نية الجمع بين الصلاتين جمع تأخير.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه في حال نوى الشخص الجمع ثم تيسر له أداء المغرب قبل أذان العشاء، فعليه أن يصليها في وقتها، لأن القدرة تحققت، أما إذا دخل وقت العشاء وهو لا يزال في الطريق، فيصلي المغرب أولًا ثم العشاء بعده بنية الجمع.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن النية محلها القلب، ولا يشترط التلفظ بها، مشددًا على أن التيسير في الشريعة مرتبط بالضرورة، وليس على سبيل الاعتياد، حفاظًا على أداء الصلوات في أوقاتها.

الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء حكم جمع صلاتي المغرب والعشاء بسبب زحام المواصلات المغرب والعشاء جمع صلاتي المغرب والعشاء

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