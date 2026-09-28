تجميل ورفع كفاءة المداخل الرئيسية في مركز بلاط بالوادي الجديد

تابع كامل محمد، نائب ثان رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد، أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المداخل والطرق، بما يسهم في تحسين الصورة الحضارية للمركز استعدادًا لاحتفالات العيد القومي.

كما تابع أعمال تطفيل وتمهيد وتسوية وتوسعة طبانات الطريق العام، بدءًا من المدخل الغربي لمدينة بلاط وحتى مدخل قرية الشوش، إلى جانب متابعة الأعمال بالمدخل الشرقي لمدينة بلاط.

وتأتي هذه الأعمال، ضمن خطة المركز لرفع كفاءة الطرق وتحسين المظهر الحضاري للمداخل والشوارع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، استعدادًا لاستقبال احتفالات العيد القومي للمحافظة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة الوادي الجديد بالعيد القومي، وفي إطار توجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وتنفيذًا لتعليمات عمار منصور رئيس مركز ومدينة بلاط.