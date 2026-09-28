هل الاستناد عند القيام من السجود يبطل الصلاة؟.. أمين الإفتاء: في حالة واحدة

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الاستناد على شيء عند الرفع من السجود للقيام، مؤكدًا أن ذلك لا يُبطل الصلاة.

حكم الاستناد على شيء عند الرفع من السجود للقيام

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الإثنين، أن الاستناد أثناء القيام من السجود جائز، خاصة لمن يحتاج إليه، ككبار السن أو من يعاني من ثقل في الجسم أو ضعف في القدرة على النهوض مباشرة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى كراهة الاستناد في حال عدم الحاجة، لكنه شدد على أنه لا حرج فيه مطلقًا عند وجود عذر أو مشقة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج، وبالتالي لا يُطلب من الإنسان ما يعجز عنه، موضحًا أن من احتاج إلى الاستناد بيديه أو على شيء أثناء القيام فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن مثل هذه الحالات لا تؤثر على صحة الصلاة، بل تدخل في باب التخفيف الذي راعته الشريعة مراعاة لأحوال الناس المختلفة.