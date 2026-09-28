ترامب: أسعار الغاز ستتراجع بشكل كبير بعد انتصارنا في الحرب على إيران قريبا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مسؤولين أمريكيين أجروا اليوم الإثنين محادثات مع وسطاء لإنهاء الحرب مع إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستحقق النصر في الحرب " قريبًا جدًا".

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي حسبما نقلت أسوشيتد برس :" سننتصر، من وجهة نظري، ستكون النتيجة في اتجاه أو آخر "، مضيفًا: "الأمر سيمضي بسرعة كبيرة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن أسعار الغاز ستتراجع بشكل كبير بعد انتصار الولايات المتحدة في الحرب.

وعاود ترامب التأكيد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، لافتا إلى أن مسؤولين أمريكيين تحدثوا اليوم إلى وسطاء لإيران.

وعن لقائه بالرئيس الصيني، أكد ترامب أنه عقد اجتماعا مع نظيره الصيني شي جين بينج "اتسم باحترام كبير".