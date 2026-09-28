أسعار الأتوبيس الترددي BRT من 5 إلى 35 جنيها

تبدأ أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي السريع BRT من 5 جنيهات للرحلات القصيرة التي تشمل من محطة إلى 4 محطات، بينما تصل قيمة التذكرة إلى 35 جنيها للرحلات التي تمتد من 27 إلى 30 محطة، وذلك بالتزامن مع دخول المرحلة الثانية من المشروع الخدمة أمام الركاب يوم السبت 26 سبتمبر 2026، لتصل منظومة الأتوبيس الترددي عند تشغيل المرحلتين الأولى والثانية إلى مسافة تقارب 75 كيلومترا.

كم يبلغ سعر تذكرة الأتوبيس الترددي BRT؟

تختلف أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي BRT وفقا لمسافة الرحلة وعدد المحطات التي يقطعها الراكب، وتبدأ قيمة التذكرة من 5 جنيهات للرحلات القصيرة التي تشمل من محطة إلى 4 محطات، بينما تصل إلى 35 جنيها للرحلات التي تمتد من 27 إلى 30 محطة.

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ويستطيع الراكب استخدام منظومة الأتوبيس الترددي عبر المرحلتين الأولى والثانية بالكامل، لمسافة تصل إلى نحو 75 كيلومترا، مقابل تذكرة تبلغ 35 جنيها، وهو ما يجعل سعر الرحلة الكاملة مرتبطا بعدد المحطات التي يقطعها الراكب داخل المنظومة.

وتأتي أسعار التذاكر بالتزامن مع بدء التشغيل الرسمي للمرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT، وهو ما جعل تكلفة الرحلة من أبرز المعلومات التي يبحث عنها المواطنون بالتزامن مع دخول المحطات الجديدة الخدمة.

متى بدأ تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي؟

بدأ التشغيل أمام جمهور الركاب للمرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT يوم السبت 26 سبتمبر 2026، وتمتد المرحلة الجديدة من محطة «طريق العين السخنة» حتى محطة «صن كابيتال»، وبذلك اتسع نطاق المنظومة لتشمل مسارا يمتد من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وصولا إلى محطة صن كابيتال.

ويأتي تشغيل المرحلة الثانية ضمن منظومة النقل الجماعي الحديثة حول القاهرة الكبرى، مع امتداد المسار الإجمالي للمرحلتين إلى نحو 75 كيلومترا، وهو ما يتيح للركاب الاستفادة من شبكة تمتد عبر عدد من المناطق والمحاور الرئيسية.

ما طول المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي وكم عدد محطاتها؟

تبلغ المسافة الخاصة بالمرحلة الثانية نحو 40 كيلومترا، وتضم 16 محطة، فيما يصل إجمالي طول منظومة المرحلتين إلى نحو 75 كيلومترا.

وتخدم المرحلة الثانية عددا من المناطق والمحاور، من بينها «طريق العين السخنة، والمعادي، والمقطم، والجزائر، والإمامين، والزهراء، والبحر الأعظم، والعمرانية، والطالبية، والمريوطية، وصولا إلى منطقة صن كابيتال».

ومع دخول المرحلة الثانية الخدمة، أصبحت هذه المناطق مرتبطة بالمنظومة الجديدة للأتوبيس الترددي، بما يوسع نطاق استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة على امتداد الطريق الدائري والمناطق المرتبطة به.

أين تقع محطة صن كابيتال في منظومة الأتوبيس الترددي؟

تضم منظومة الأتوبيس الترددي محطة صن كابيتال، الواقعة عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم، وتقام المحطة على مساحة تصل إلى 80 ألف متر مربع، لخدمة المترددين على طريق الفيوم الصحراوي والمناطق المحيطة.

وتكتسب محطة صن كابيتال أهمية داخل منظومة النقل المتكامل باعتبارها نقطة وصول للمرحلة الثانية، حيث يمتد مسار الأتوبيس الترددي إليها بعد تشغيل الجزء الجديد من المشروع، بما يربطها بالمسار الممتد من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي.

كيف يربط الأتوبيس الترددي بين وسائل النقل المختلفة؟

تعتمد منظومة الأتوبيس الترددي على نقاط تبادلية تتيح الانتقال بين الأتوبيس الترددي ووسائل النقل الأخرى، بما يساعد الركاب على استكمال رحلاتهم باستخدام أكثر من وسيلة نقل.

وتأتي محطة عدلي منصور ضمن أبرز نقاط التكامل، حيث ترتبط بالخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف، إلى جانب نقاط أخرى للربط بين وسائل النقل المختلفة.

ويعني هذا التكامل أن منظومة الأتوبيس الترددي لا تعمل بمعزل عن وسائل النقل الجماعي الأخرى، وإنما ترتبط بها من خلال نقاط تبادلية تساعد الراكب على مواصلة رحلته والانتقال بين أكثر من وسيلة نقل وفقا لمساره.

كيف يصل الركاب إلى محطات الأتوبيس الترددي؟

يتم الوصول إلى محطات الأتوبيس الترددي ومغادرتها من خلال كباري المشاة والأنفاق والمصاعد، بما ينظم حركة الركاب ويوفر مسارات مخصصة للوصول إلى المحطات.

وتوفر هذه المسارات طريقة منظمة للانتقال من المناطق المحيطة إلى المحطات، ثم الدخول إلى منظومة الأتوبيس الترددي ومغادرتها عبر المسارات المخصصة للركاب، في إطار تصميم يعتمد على تنظيم حركة المترددين على المحطات.

ما أبرز المعلومات عن الأتوبيس الترددي بعد تشغيل المرحلة الثانية؟

أصبح الأتوبيس الترددي BRT بعد تشغيل المرحلة الثانية يمتد عبر منظومة يبلغ طولها نحو 75 كيلومترا عند تشغيل المرحلتين الأولى والثانية، بينما تبلغ المسافة الخاصة بالمرحلة الثانية نحو 40 كيلومترا وتضم 16 محطة.

وتبدأ أسعار التذاكر من 5 جنيهات للرحلات التي تشمل من محطة إلى 4 محطات، وتصل إلى 35 جنيها للرحلات التي تمتد من 27 إلى 30 محطة، كما يمكن استخدام المرحلتين الأولى والثانية بالكامل لمسافة تصل إلى نحو 75 كيلومترا مقابل تذكرة تبلغ 35 جنيها.

وبذلك أصبحت أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي وطول المسار ومحطات المرحلة الثانية ومحطة صن كابيتال من أبرز المعلومات التي يحتاج إليها الركاب بعد بدء التشغيل الفعلي للمرحلة الجديدة يوم 26 سبتمبر 2026.