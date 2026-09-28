حبس 3 شباب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدي على مسن في الفيوم

قررت نيابة طامية الجزئية بمحافظة الفيوم، حبس 3 شباب، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ في اتهامهم بالتعدي بالضرب على مسن يُدعى “فوزي ص ع س”، يبلغ من العمر 66 عامًا، بدائرة مركز طامية.





فيديو تعدي 3 شباب على مسن يشعل الغضب

تعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الشباب أثناء التعدي بالضرب على مسن؛ ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بسرعة ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.





ضبط 3 متهمين في واقعة الاعتدا ء على مسن الفيوم

وعقب تقنين الإجراءات؛ تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الـ 3 شباب؛ لاتهامهم بارتكاب الواقعة، وهم “آدم ص ع” 17 عامًا، طالب - “أحمد م ش” 18 عامًا، طالب - “محمد أ م” 17 عامًا، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز طامية.





المتهمون يقرون بارتكاب الواقعة

وبمواجهة المتهمين بما نُسب إليهم؛ أقروا بارتكاب الواقعةـ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير محضر بالواقعة.



قرار النيابة بحبس المتهمين

وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين الثلاثة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على المسن؛ لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.