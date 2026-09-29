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رامي وحيد: حسام حسن شخص طيب.. وبقوله رد على المنتقدين في الملعب| فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رامي وحيد: حسام حسن شخص طيب.. وبقوله رد على المنتقدين في الملعب| فيديو

حسام حسن
حسام حسن
عبد الخالق صلاح

تحدث الفنان رامي وحيد عن علاقته بكرة القدم، مؤكدا أنه لم يترك اللعبة حتى الآن، وأنه ما زال يمارسها، كما تطرق إلى الجدل الأخير المرتبط بحسام حسن ومحمد الشناوي.

وقال رامي وحيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، إنه شاهد حديثا على مواقع التواصل الاجتماعي عن محمد الشناوي، تضمن تعليقا منسوبا لحسام حسن وصف فيه الحارس بأنه «منتهي»، موضحا أنه يعلم أن الشناوي كان قد حضر وهو يعاني إصابة في كتفه اليسرى، وأن ذلك لا يقلل من قيمة اللاعب.

ورفض رامي فكرة الإهانة أو التقليل من أي شخص، قائلا إنه يكره هذا النوع من الكلام، موضحا أن هناك أطفالا يحبون حسام حسن ومحمد صلاح ويتأثرون بما يقال عن نجوم الكرة.

واستعاد ذكرياته عندما كان طفلا، مؤكدا أنه كان يتأثر بنجوم الأهلي مثل علاء ميهوب وربيع ياسين ومحمود الخطيب، وكان يعتبرهم قدوة، وكان يذهب إلى النادي الأهلي، وكل ما كانوا يقولونه؛ كان يظل عالقا في ذهنه.

وأكد أنه يحب إبراهيم حسن وحسام حسن، ولديه صور كثيرة معهما، وأنه كلما يلتقيهما؛ يحرص على التقاط الصور معهما.

ووجه رسالة إلى حسام حسن، قائلا إنه يراه شخصا طيبا وقلبه أبيض، ويدرك حجم ما تعرض له من انتقادات، لكنه طالبه بعدم الالتفات إليها والاستمرار في عمله.

وأضاف: «لما بترد عليهم؛ بيحصل غلطات»، مطالبا إياه بالرد داخل الملعب، لأن ما قدمه من جهد واضح للجميع.

وتحدث رامي عن وصول المنتخب إلى دور الـ 16 في كأس العالم الأخيرة، معتبرا أن الوصول إلى هذه المرحلة إنجاز.

ودعا إلى عدم الانقلاب على الأشخاص الذين بذلوا جهدا، مشيرا إلى أن ما حدث صنع حالة من الروح الوطنية لدى شباب كثيرين لم يعيشوا تجربة حرب أكتوبر.

وأكد أن اللاعبين والمدربين بشر يخطئون، وأنه هو نفسه قد يتسرع في بعض المواقف، لكنه يرفض أن تتحول الخلافات إلى إهانة أو تقليل من أي شخص.

رامي وحيد حسام حسن الملعب

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