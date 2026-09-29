لن أسمح لأحد أن يزايد علي.. سعد الدين الهلالي يرد على جدل ارتداء الرجال للذهب

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه ينقل بحكم وظيفته في الفقه ويعرض الأقوال الفقهية وتمكين المتلقي من الاختيار .

وقال سعد الدين الهلالي في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" حق الاستفتاء جعله الله للإنسان حتى يتحمل مسؤوليته يوم القيامة".

وتحدث سعد الدين الهلالي عن جدل ارتداء الرجل للذهب:" لن أسمح لأحد أن يزايد عليا أو على غيري في حبي لديني وحبي لله وهذه المزايدة زائفة وباطلة وخادعة ".

وتابع سعد الدين الهلالي:" إنكار الاختلاف يعتبر مصيبة كبيرة ولازم نمسك من ينكر الاختلاف والانتفاع بالرأي الأخر ".