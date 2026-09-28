شعبة الذهب: عيار 21 بـ6100 جنيه وانخفاض الأسعار بنسبة 3%

كشف عمرو المغربي عضو شعبة الذهب والمجوهرات، أسباب انخفاض أسعار الذهب اليوم داخل الأسواق المصرية.

وقال عمرو المغربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" بعد ارتفاع الأسعار الأسبوع المقبل شهدنا انخفاض في أسعار الذهب ".



وتابع عمرو المغربي :" الانخفاض في أسعار الذهب نسبته 3 % بسبب ارتفاع أسعار البترول وهناك توقعات الارتفاع الفائدة الأمريكية من جديد ".



واكمل عمرو المغربي :" سعر جرام عيار 21 6100 جنيه في مصر"، مضيفا:" منذ شعر أغسطس هناك حالة من الركود في حركة الشراء وحالة كبيرة في بيع الذهب ".

ولفت عمرو المغربي:" هناك حركة بيع كبيرة أكثر من الشراء وهذا امر معتاد في هذا التوقيت من العام ".

