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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير الاستكشاف بـ«المصرية للثروة المعدنية»: الذهب يتصدر القطاعات التعدينية الأكثر جذبا لاستثمارات الأجنبية

الذهب
الذهب
عادل نصار

قال الجيولوجي أحمد عبد المجيد، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي ومدير عام الإدارة العامة للاستكشاف بالهيئة المصرية للثروة المعدنية، إن الدورة الخامسة من منتدى مصر للتعدين شهدت ميزة كبيرة، تمثلت في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه فعاليات المنتدى.

وأوضح في لقاء عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن ذلك بعث برسالة تؤكد اهتمام رأس الدولة بقطاع التعدين، كما قدم رسالة طمأنة للمستثمرين وروحًا إيجابية تجاه الاستثمار، خاصة أن حضور رئيس الجمهورية يعطي انطباعًا بأن الدولة تقف بشكل كامل وراء الاستثمار التعديني.

وأضاف أنّ المنتدى شهد حضور نحو 6 آلاف خبير ومتخصص، إلى جانب أكثر من 100 شركة عارضة، بما يعكس حجم الاهتمام بالاستثمار في مصر.

وأوضح أحمد عبد المجيد أن من المميزات المهمة التي تتمتع بها مصر في مجال التعدين وجود "الدرع العربي النوبي"، موضحًا أنه تكوين جيولوجي عبارة عن سلسلة جبال كبيرة ممتدة، ويقع جزء منه في الصحراء الشرقية بمصر والجزء الآخر في غرب المملكة العربية السعودية، بينما يمتد إلى السودان وإثيوبيا وإريتريا، مشيرًا إلى أن سلاسل جبال البحر الأحمر تضم أنشطة تعدينية متميزة، وفي مقدمتها الذهب.

ولفت إلى أن رئيس شركة أنجلو جولد أشانتي شارك في المنتدى واجتمع مع الرئيس، وأعلن أنه سيزيد استثماراته في مصر، معتبرًا ذلك أمرًا جيدًا.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للاستكشاف بالهيئة المصرية للثروة المعدنية إلى أن الهيئة تطرح ما يُعرف بالمزايدة المفتوحة بنظام القطاعات المفتوحة، بحيث يظل القطاع مفتوحًا حتى يتقدم أحد عليه، ثم يتم الانتظار لمدة شهر لإتاحة الفرصة أمام شركات أخرى للتقدم، وبعد ذلك يُغلق القطاع وتبدأ إجراءات البت فيه.

ولفت إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات المتقدمة، بينها شركات تركية وكندية وأسترالية ومن جنوب أفريقيا والهند والصين، موضحًا أن الاستثمارات تشمل الذهب والفوسفات، مع اهتمام الشركات الصينية والهندية بالفوسفات؛ لإضافة قيمة مضافة إليه، وتقديم مقترحات لإنشاء مصانع لإنتاج حمض الفوسفوريك.

ونوه إلى وجود شركات تقدمت للاستثمار في هضبة أبو طرطور باستثمارات تبلغ 650 مليون دولار لإنتاج حمض الفوسفوريك المستخدم بصورة أساسية في صناعة الأسمدة.
 

مصر للتعدين منتدى مصر للتعدين الجيولوجي أحمد عبد المجيد الهيئة المصرية للثروة المعدنية

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