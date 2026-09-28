نواف سلام يبحث مع ماركو روبيو مسار استعادة سيادة لبنان والانسحاب الإسرائيلي

شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي، وترجمة مبدأي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، بما يؤدي إلى استعادة لبنان كامل سيادته، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة على كامل أراضيها.

جاء ذلك خلال لقاء سلام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، بحضور وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى يوسف رجي، ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية دان هولر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، والسفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى، حيث جرى بحث التطورات في لبنان والمنطقة ومسار استعادة لبنان سيادته كاملة.

وأكد سلام أن لبنان يتطلع إلى شراكة متجددة مع الولايات المتحدة تواكب مشروع إعادة بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها الشرعية، مشدداً على أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات الواردة في الإطار، بما يضمن تقدم مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح.

كما شدد على ضرورة إنشاء آلية تحقق موثوقة لمتابعة التنفيذ والتأكد من الالتزام بالتعهدات، بما يحول دون استخدام عدم التنفيذ ذريعة لتعطيل المسار.

وأكد سلام أن الإطار الثلاثي لا يقتصر على الترتيبات الأمنية، بل يشمل أيضاً دعم جهود الحكومة في الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية، وتهيئة الظروف لعودة النازحين وتثبيتهم في مناطقهم.

وشدد في هذا السياق على أهمية حشد الدعم الأمريكي والدولي لمسار العودة والتعافي، لا سيما في المناطق المتضررة من الحرب، مؤكداً كذلك أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتعزيز قدراته بما يمكّنه من الاضطلاع بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

من جهته، أكد روبيو التزام الولايات المتحدة بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية، ومواصلة دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، كما أكد أهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي بما يحقق الاستقرار والأمن.