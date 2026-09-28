مورينيو يدرس التعاقد مع فان دايك لتدعيم الدفاع

كشفت بعض التقارير الصحفية، عن تفكير نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وأكدت بعض التقارير أن فتح الباب أمام رحيل فان دايك في الموسم المقبل وعدم تجديد التعاقد معه من جانب ناديه؛ سيعزز من حظوظ الريال في ضمه، ولا توجد لدى ليفربول حالياً أي نية لتمديد عقد فان دايك، وهو ما قد يفتح الباب أمام انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية.

البحث عن مدافع

ويبحث مورينيو عن مدافع مميز؛ لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، وتأتي خبرات فان دايك لتجعله خيارا مميزا أمام الفريق الملكي.