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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة في الكاحل تبعد نجم ليفربول عن منتخب هولندا

جاكبو
جاكبو
مجدي سلامة

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الاثنين، خروج كودي جاكبو، مهاجم المنتخب الوطني، من قائمة الفريق لمواجهتي اليونان وصربيا في دوري الأمم الأوروبية، بسبب إصابة في الكاحل.

وتعرض جاكبو للإصابة خلال فوز هولندا على صربيا بنتيجة 2-1 في بلغراد، أمس الأحد، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، ليغادر الملعب بعد 17 دقيقة فقط، إثر تدخل قوي من ساشا لوكيتش.

أرقام جاكبو

وسجل جاكبو، البالغ من العمر 25 هدفًا خلال 56 مباراة دولية، هدف التعادل لهولندا في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام ألمانيا الأسبوع الماضي، والتي كانت الأولى للمنتخب الهولندي منذ كأس العالم، وكذلك الظهور الأول للمدرب تشافي هيرنانديز مع الفريق.

وأوضح الاتحاد الهولندي أن جاكبو سيعود إلى ناديه ليفربول لاستكمال فترة التعافي، بينما قرر الجهاز الفني بقيادة تشافي هيرنانديز عدم استدعاء لاعب بديل لتعويض غيابه.

ويفتقد جاكبو بذلك فرصة العودة إلى ملعب "فيليبس" في أيندهوفن، حيث سبق له اللعب بقميص آيندهوفن قبل انتقاله إلى ليفربول.

ويحل المنتخب الهولندي ضيفًا على اليونان في مدينة سالونيك يوم الخميس، قبل أن يستضيف صربيا في أيندهوفن يوم الأحد المقبل.

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