أحمد موسى ينعى أحمد الزند.. حضور كبير في عزاء وزير العدل الأسبق

شهد عزاء المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، حضورًا كبيرًا من المواطنين والشخصيات العامة وأعضاء الهيئات والجهات القضائية، وسط مشاركة واسعة في مراسم تأبينه، تعبيرًا عن التقدير لمسيرته وما قدمه خلال سنوات عمله في القضاء والعمل العام.

وأعرب الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، عن خالص تعازيه في وفاة المستشار أحمد الزند، مشيرًا إلى الحضور اللافت الذي شهدته مراسم العزاء، بمشاركة عدد كبير من قضاة مصر وقيادات الدولة إلى جانب مختلف فئات المجتمع.

حضور واسع في مسقط رأس أحمد الزند

وأشار أحمد موسى إلى أن مراسم العزاء في مسقط رأس المستشار الراحل بمحافظة الغربية شهدت توافد آلاف المواطنين، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد ومساندة ذويه في هذا المصاب.

وأوضح أن المشاركة الكبيرة لم تقتصر على أبناء المحافظة، وإنما امتدت إلى العديد من الشخصيات والقامات القضائية والعامة، في مشهد عكس حجم المشاركة في وداع المستشار أحمد الزند.

عزاء مسجد المشير طنطاوي يجمع رجال القضاء وقيادات الدولة

كما أُقيم عزاء المستشار أحمد الزند اليوم في مسجد المشير طنطاوي، وسط حضور عدد كبير من قضاة مصر وقيادات الدولة المصرية، إلى جانب شخصيات من مختلف المجالات.

ولفت أحمد موسى إلى أن الحضور ضم أطيافًا متعددة من المجتمع، حيث حرص المشاركون على الوقوف إلى جانب أسرة المستشار الراحل وتقديم واجب العزاء، في ظل مشاركة واسعة من رجال القضاء والشخصيات العامة.

أحمد موسى يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد

وقدم الإعلامي أحمد موسى خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة المستشار أحمد الزند وذويه، كما وجه تعازيه إلى أسرة القضاء المصري وزملائه ومحبيه، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

واختتم أحمد موسى حديثه بالدعاء للمستشار أحمد الزند بالرحمة والمغفرة، وأن يمنح أسرته وأهله ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن رحيله ترك حالة من الحزن بين كل من عرفه أو تعامل معه خلال مسيرته.