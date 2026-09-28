بعد الفوز 4-2.. الاتحاد المصراتي يهدي وائل جمعة درع النادي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز على الاتحاد المصراتي الليبي بنتيجة 4-2، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريق خلال فترة توقف المسابقات الرسمية.

وعلى هامش المباراة، حرص مسؤولو الاتحاد المصراتي الليبي على إهداء الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، درع النادي، في لفتة تعكس العلاقات الطيبة بين الناديين.

أهداف الأهلي أمام الاتحاد المصراتي

سجل رباعية الأهلي كل من ياسين مرعي، وحسين الشحات، وأحمد رضا، وسفيان بن جديدة، ليحقق الفريق الفوز في البروفة الودية التي خاضها خلال فترة التوقف.

وتأتي مواجهة الاتحاد المصراتي؛ في إطار حرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة على استغلال فترة التوقف، ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين للمشاركة، إلى جانب متابعة مستوياتهم الفنية والبدنية، استعدادًا لاستئناف المنافسات الرسمية.

وكان الجهاز الفني قد قرر تصعيد 7 لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول وتعويض غياب اللاعبين الدوليين، وهم: زيدان ناجح، ومحمد السيد، وياسين محمد، ومهاب وائل، وعمر أبو غزالة، وعبد الرحمن رامي «مانو»، وأحمد الشيخ.

عموتة يطلب تجهيز ياسر إبراهيم لمباراة القمة

وفي سياق آخر، كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر إن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الحسين عموتة، يسعى لتجهيز ياسر إبراهيم للحاق بمواجهة الزمالك، في ظل أهمية اللاعب بالنسبة للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن ياسر إبراهيم يعاني من جزع في الرباط الداخلي وتمزق في الرباط الخارجي للكاحل، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف أن عموتة طلب من الجهاز الطبي سرعة العمل على تجهيز اللاعب، ووضع برنامج تأهيلي مكثف، أملًا في استعادة جاهزيته قبل مباراة القمة، مع التأكيد على عدم التعجل في عودته حال عدم اكتمال جاهزيته الطبية.

ويستعد الأهلي لاستئناف منافسات الدوري المصري، وسط تركيز من الجهاز الفني على تجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف، قبل المواجهات المهمة المقبلة.