محمد هاني: هدفنا الفوز على منتخب جنوب السودان.. والتعادل مع أنجولا ليس نهاية المطاف

أكد محمد هاني لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الجميع يركز على هدف واحد في مباراة جنوب السودان، وهو تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره منتخب جنوب السودان غدا الثلاثاء، في العاصمة جوبا، في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

وقال محمد هاني -خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الغد اليوم الاثنين- "هذه هي زيارتنا الأولى إلى جنوب السودان، ونحن سعداء بحفاوة الاستقبال.. الجميع يركز على هدف واحد، وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث".

وأضاف "تعادلنا أمام منتخب أنجولا في اللقاء الماضي، لكن هذا ليس نهاية المطاف، كنا من أوائل المنتخبات التي تأهلت إلى بطولتي كأس أمم إفريقيا وكأس العالم الماضيتين مع حسام حسن".