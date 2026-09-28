الحل في يديه.. فلورنتينو بيريز أمام القضاء بسبب تصريحاته ضد برشلونة

يواجه فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، إجراءات قضائية؛ على خلفية تصريحات سابقة أدلى بها واتهم خلالها نادي برشلونة بـ«سرقة ألقاب الدوري عن طريق الغش».

ووفقًا لما أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فقد تم استدعاء فلورنتينو بيريز للمثول أمام المحكمة، على خلفية التصريحات التي أثارت جدلًا واسعًا بين الناديين.

وبحسب التقرير، فإن نادي برشلونة أبدى استعداده لسحب الدعوى القضائية؛ في حال تراجع رئيس ريال مدريد عن تصريحاته، بينما سيواصل النادي الكتالوني الإجراءات القانونية والجنائية؛ إذا لم يتراجع بيريز عن ما أدلى به.

وتأتي هذه التطورات، مع استمرار التوتر بين ريال مدريد وبرشلونة، في ظل الخلافات والتصريحات المتبادلة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وأشار تقرير «ماركا» إلى أن موقف فلورنتينو بيريز من تصريحاته سيكون عاملًا أساسيًا في تحديد الخطوة المقبلة من جانب نادي برشلونة بشأن الإجراءات القضائية.