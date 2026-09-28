قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: تحالف يضم 7 أقاليم يوجه ضربات قوية لقوات آبي أحمد
الحل في يديه.. فلورنتينو بيريز أمام القضاء بسبب تصريحاته ضد برشلونة
سوق المستعمل.. سيارة كورية بسعر يبدأ من 120 ألف جنيه
حسام حسن: محمد صلاح من أهم لاعبي العالم.. وفضلنا إراحته في لقاء جنوب السودان
سماع الشهود يؤجل محاكمة 213 متهما بقضية خلية النزهة لـ 15 ديسمبر
الأرصاد : غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
لأول مرة.. الرئيس السيسي يحضر منتدى مصر للتعدين 2026
بسبب معاكسة سيدة.. القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بأسلحة بيضاء بالقليوبية
دلياني: الأقصى ورقة انتخابية في يد اليمين الإسرائيلي
الأرجنتين تعلن مواعيد مبارياتها الودية ولقاء وداع ميسي
رئيس وزراء بريطانيا يترأس اجتماع «كوبرا» لبحث الحادث الأمني قرب قاعدة فيرفورد
نائب بالكونغو: منتدى مصر للتعدين يسهم في دعم التكامل الإفريقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحل في يديه.. فلورنتينو بيريز أمام القضاء بسبب تصريحاته ضد برشلونة

فلورنتينو بيريز
فلورنتينو بيريز
سارة عبد الله

يواجه فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، إجراءات قضائية؛ على خلفية تصريحات سابقة أدلى بها واتهم خلالها نادي برشلونة بـ«سرقة ألقاب الدوري عن طريق الغش».

ووفقًا لما أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فقد تم استدعاء فلورنتينو بيريز للمثول أمام المحكمة، على خلفية التصريحات التي أثارت جدلًا واسعًا بين الناديين.

وبحسب التقرير، فإن نادي برشلونة أبدى استعداده لسحب الدعوى القضائية؛ في حال تراجع رئيس ريال مدريد عن تصريحاته، بينما سيواصل النادي الكتالوني الإجراءات القانونية والجنائية؛ إذا لم يتراجع بيريز عن ما أدلى به.

وتأتي هذه التطورات، مع استمرار التوتر بين ريال مدريد وبرشلونة، في ظل الخلافات والتصريحات المتبادلة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وأشار تقرير «ماركا» إلى أن موقف فلورنتينو بيريز من تصريحاته سيكون عاملًا أساسيًا في تحديد الخطوة المقبلة من جانب نادي برشلونة بشأن الإجراءات القضائية.

فلورنتينو بيريز نادي ريال مدريد نادي برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

حسام حسن مع محمد الشناوي

من كلمة عن الشناوي إلى تحرك الخطيب.. ماذا يحدث بين الأهلي وحسام حسن؟

حبس

قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية

إدريسا تيام

ليس إدريسا تيام.. الأهلي يكشف مركز الصفقة الأجنبية المنتظرة في يناير .. تفاصيل مهمة

تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع 150 جنيها في الجرام.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 28 سبتمبر

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تنزل.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في المحطات

ترشيحاتنا

ابي احمد

انهيار أمني في إثيوبيا.. "الشيوخ الأمريكي" يحذر من اشتعال صراع بالقرن الأفريقي

علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري

وزير المالية القطري لرئيس مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار: ملتزمون بتعزيز التعاون متعدد الأطراف

السفير الهندي ومحررة صدى البلد

السفير الهندي بالقاهرة لـ«صدى البلد»: اضطرابات مضيق هرمز والبحر الأحمر تفرض تحديات على أمن الطاقة والتجارة.. ونستورد النفط من 48 دولة

بالصور

تشقق الشفاه في الخريف.. 7 أخطاء تمنع علاج الجفاف

تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف

مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت

مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت
مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت
مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد