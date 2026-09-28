الأهلي يفوز على الاتحاد المصراتي برباعية وديًّا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الاتحاد المصراتي الليبي بنتيجة 4-2، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريق خلال فترة توقف المسابقات الرسمية.

أهداف الأهلي في شباك الاتحاد المصراتي

سجل رباعية الأهلي كل من ياسين مرعي، وحسين الشحات، وأحمد رضا، وسفيان بن جديدة.

وتأتي مواجهة الاتحاد المصراتي في إطار حرص الجهاز الفني على استغلال فترة التوقف، ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين للمشاركة، إلى جانب متابعة مستوياتهم الفنية والبدنية، استعدادًا للمرحلة المقبلة واستئناف المنافسات الرسمية.

كان الجهاز الفني قد قرر تصعيد 7 لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول وتعويض غياب اللاعبين الدوليين، وهم: زيدان ناجح، ومحمد السيد، وياسين محمد، ومهاب وائل، وعمر أبو غزالة، وعبد الرحمن رامي «مانو»، وأحمد الشيخ.

عموتة يطلب تجهيز ياسر إبراهيم للقمة أمام الزمالك

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر إن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، يسعى بكل قوة لتجهيز ياسر إبراهيم للحاق بمواجهة الزمالك، في ظل أهمية اللاعب بالنسبة للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن ياسر إبراهيم يعاني من جزع في الرباط الداخلي وتمزق في الرباط الخارجي للكاحل، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.

وأضاف المصدر أن عموتة طلب من الجهاز الطبي سرعة العمل على تجهيز اللاعب، ووضع برنامج تأهيلي مكثف، أملاً في استعادة جاهزيته قبل مباراة القمة، مع التأكيد على عدم التعجل في عودته حال عدم اكتمال جاهزيته الطبية.