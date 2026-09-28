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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة للأهلي قبل القمة.. شوبير يكشف تفاصيل إصابة بن شرقي والدبيس

شوبير
شوبير
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف ثنائي الأهلي أشرف بن شرقي وكريم الدبيس، من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت إف إم»، إن أشرف بن شرقي يعاني من آلام والتهابات في وتر أكيلس، موضحًا أن الجهاز الفني للأهلي قرر عدم مشاركته في التدريبات، على أن يخضع لبرنامج علاجي خلال الفترة الحالية.

وأضاف: «أشرف بن شرقي كان عنده آلام، التهابات في وتر أكيلس، الجهاز الفني للأهلي قاله ما تتمرنش ونفذ البرنامج العلاجي، وهياخد من 3 إلى 5 أيام عشان يبقى سليم بنسبة 100%».

وأشار شوبير إلى أن موعد مباراة القمة لا يزال بعيدًا، خاصة أنها ستقام يوم 11 أكتوبر المقبل، وبالتالي لا توجد أزمة بشأن لحاق بن شرقي بالمواجهة.

وعن موقف كريم الدبيس، أوضح شوبير أن اللاعب تعرض لإصابة جديدة ستبعده عن مباراة القمة، قائلًا: «كريم الدبيس للأسف سيء الحظ، كل ما يكون جاهز يجيله إصابة».

وتابع: «جاله شد في العضلة الضامة من الدرجة الثانية، سألت الأطباء بياخد وقت قد إيه؟ قالوا من أسبوعين إلى 3 أسابيع عشان يرجع للتدريبات، فكده مش موجود في ماتش القمة».

وبشأن البدائل المتاحة في مركز الظهير الأيسر، أشار شوبير إلى وجود كريم فؤاد، إلى جانب أحمد نبيل كوكا بعد عودته من الإصابة واكتمال برنامجه التأهيلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وتحمل المواجهة رقم 133 في تاريخ مباريات القمة.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من مجموعة التتويج، وحقق الأهلي الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنقل قناة «أون سبورت» مباريات الدوري المصري الممتاز، ومن بينها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مع وجود نخبة من المحللين الرياضيين.

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