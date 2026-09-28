سيف زاهر: مباراة جنوب السودان لا تحتمل الخسارة أو التعادل

تحدث الإعلامي سيف زاهر، عبر قناة أون سبورت، عن حالة الجدل المثارة حول منتخب مصر وحسام حسن، بالإضافة إلى أزمة محمد الشناوي ومصطفى شوبير، مطالبا بتأجيل الحديث عن الحسابات والانتقادات لحين انتهاء المباراة المقبلة أمام جنوب السودان.

وقال سيف زاهر: «إحنا عندنا ماتش مهم قدام جنوب السودان، لو خسرنا أو اتعادلنا هتبقى مشكلة كبيرة».

وأضاف: «الناس عايزة تحاسب حسام دلوقتي، وتدخل شوبير في الشناوي، والشناوي في شوبير، وعلى مع إبراهيم وكل القصة دي».

وتابع: «الإعلام مدارس، والواحد دايمًا عنده وجهة نظر والصالح العام للمنتخب ولمصر».

وأوضح: «اتكلموا بعد الماتش وسيبوا الحساب متأجل لحد لما نعدي المرحلة دي»، مضيفًا: «نخلي الحساب وإحنا كسبانين وإحنا متصدرين المجموعة، مش دلوقتي».

وعن موقف هاني أبو ريدة، قال سيف زاهر: «وهاني أبو ريدة أنا معرفش هو بيدور على مدرب جديد ولا لأ، وده مش وقته».

واستكمل: «وهاني أبو ريدة زعلان من اللي حصل، والمهندس هاني أبو ريدة طبيعي يكون زعلان، ومقدرش أطلع دلوقتي أقول إن العلاقات جيدة زي قبل كده».

وعن أزمة الشناوي وشوبير، أكد: «قصة الشناوي وشوبير ملهاش أزمة».

وأشار إلى أن الحديث عن مباراة الأهلي والزمالك دخل في حسابات المنتخب، قائلًا: «والناس دخلت ماتش الأهلي والزمالك في الموضوع، ومين هيقف ومين هيشارك، والشناوي هيروح معسكر مصر الجاي ولا لأ، وكل القصص دي والمنتخب عنده ماتش مهم».

واختتم سيف زاهر حديثه قائلًا: «كله متسجل، والحساب متأجل 48 ساعة، واللي عايز يتكلم يتكلم».