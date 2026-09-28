للتحريض على العنف.. تأييد حبس إسلام كابونجا 6 أشهر وتغريمه 100 ألف جنيه

أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية، الحكم على إسلام كابونجا 6 أشهر وتغريمه 100 ألف جنيه في اتهامه بالتحريض على العنف في اغانيه الشعبية.

وأسند امر الإحالة للمتهم الشهير بإسلام كابونجا تهمة التحريض على العنف خلال أغانيه الشعبية.

وكانت أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها بحبس المتهم 6 أشهر، وعقب الحكم استأنف المتهم حيث قررت المحكمة اليوم تأييد الحكم الصادر من محكمة اول درجة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم في منطقة العجوزة، لاتهامه بالتحريض على العنف من خلال اغانية، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي بدورها قررت إحالته للمحاكمة والتي أصدرت قرارها السابق.