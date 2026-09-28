تباين مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام تعاملات بورصة المنامة

تباين مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم الاثنين، حيث تراجع المؤشر العام بمقدار 0.09 نقطة مسجلًا 1905.7 نقطة بتأثر من انخفاض مؤشر قطاعي السلع الاستهلاكية الكمالية والمال.

وأظهرت بيانات جلسة بورصة المنامة، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن المؤشر الإسلامي ارتفع بمقدار 3.65 نقطة مسجلًا 921.72 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و657 ألفًا و868 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 459 ألفًا و723 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 125 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 42.43% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.