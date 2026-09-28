مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم الإثنين، منخفضا بواقع 43.85 نقطة، أي ما يعادل نسبة 0.46 في المائة، ليبلغ مستوى 9410.19 نقطة.

وذكرت وكالة الانباء القطرية "قنا" أنه تم خلال الجلسة تداول 112 مليونا و314 ألفا و515 سهما، بقيمة 288 مليونا و30 ألفا و807.257 ريال، عبر تنفيذ 20152 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 12 شركة، بينما انخفضت أسهم 35 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 568 مليارا و572 مليونا و478 ألفا و812.556 ريال، مقابل 571 مليارا و275 مليونا و28 ألفا و950.648 ريال، في الجلسة السابقة.

