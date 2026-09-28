متحدث إنبي: الفريق مستفيد ماليا طوال فترة وجود علي محمود وأقطاي عبدالله في الأهلي

أكد أحمد شوقي غريب، المتحدث الرسمي باسم نادي إنبي، أن صفقة انتقال علي محمود إلى النادي الأهلي تمثل شراكة طويلة الأمد بين الناديين، مشيرا إلى أن إنبي سيظل مستفيدا ماليا من وجود اللاعب داخل القلعة الحمراء.

وأوضح غريب، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن الاتفاق المبرم بين إنبي والأهلي يتضمن استفادة النادي البترولي ماليا طوال فترة وجود علي محمود مع الفريق.

وأضاف أن استمرار اللاعب مع الأهلي يحقق عوائد مالية لإنبي، مؤكدا أن النادي يرى في الصفقة نموذجا لشراكة ممتدة تحقق مصالح الطرفين، وليس مجرد انتقال تقليدي للاعب.