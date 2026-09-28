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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنك الاستثمار الأوروبي وبنك إيطالي يضخان 300 مليون يورو لدعم الإسكان الاجتماعي وسكن الطلاب

بنك الاستثمار الأوروبي وبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي
بنك الاستثمار الأوروبي وبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي
أ ش أ

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي وبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 300 مليون يورو لدعم إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي ومساكن الطلاب في إيطاليا، في مبادرة تستهدف تلبية الطلب المتزايد على السكن، مع إمكانية تحفيز استثمارات إجمالية تقدر بنحو 600 مليون يورو.

وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي - في بيان اليوم الإثنين- أن التمويلات ستخصص لبرامج استثمارية ينفذها مطورون ومؤسسات من القطاعين العام والخاص، يختارها بنك إنتيسا سان باولو، بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة ومساكن الطلاب، لا سيما في المناطق التي تشهد ضغوطا سكانية مرتفعة.

وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيليوتي إن الاتفاق يعزز التزام البنك بدعم الإسكان الاجتماعي وسكن الطلاب في إيطاليا، والمساهمة في زيادة المعروض من الوحدات للفئات الأكثر احتياجا والطلاب، مشيرة إلى أن توفير السكن يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي ودعم مستقبل البلاد.

وأضاف البنك أن الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي لدعم الاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي المرتفع وتعزيز الوصول إلى مساكن مستدامة وعالية الجودة، موضحا أن المجموعة خصصت أكثر من 18 مليار يورو للإسكان الاجتماعي والميسور التكلفة في أوروبا خلال السنوات الخمس الماضية، بما أسهم في إنشاء أكثر من 84 ألف وحدة سكنية جديدة وتجديد 580 ألف وحدة أخرى.

ومن جانبه، أكد بنك إنتيسا سان باولو أن الاتفاق يعكس التزامه بدعم المبادرات التي تحقق قيمة اقتصادية واجتماعية، ويتماشى مع خطة أعماله للفترة 2026-2029، التي تستهدف تعزيز الشمول المالي من خلال التمويل الاجتماعي ودعم مؤسسات القطاع الثالث والإسكان الميسور التكلفة والبنية التحتية الأساسية، إلى جانب توفير التمويل للفئات الأكثر احتياجا.

وبموجب الاتفاق، يمكن لقرض بنك الاستثمار الأوروبي تغطية ما يصل إلى 50% من التكلفة الإجمالية لكل مشروع مؤهل، على أن يتم توفير النسبة المتبقية من مصادر تمويل إضافية والموارد الذاتية للجهات المنفذة، فيما سيتولى إنتيسا سان باولو دور الوسيط المالي لإتاحة التمويلات للمشروعات المستوفية للمعايير الأوروبية ومعايير البنك.

بنك الاستثمار الأوروبي بنك إنتيسا سان باولو الإيطالي اتفاقية تمويل بقيمة 300 مليون

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