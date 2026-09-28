قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماة الوطن: توجيهات الرئيس السيسي بحماية الأطفال تعكس رؤية استباقية لمواجهة تحديات العصر
النيران التهمت الواجهة.. السيطرة على حريق بمحيط قسم شرطة الأزبكية| صور
مقترح برلماني يطالب بإلزام شركات الشحن والتوصيل بالتأمين على عمال الدليفري
شوية هدوء بقى| أمير هشام يشيد بتصريحات حسام حسن: كان مهم تدارك الموقف
حكم قضائي جديد.. براءة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك من سب وقذف مرتضى منصور
المخرج مجدي أبو عميرة رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان بردية السينمائي دورة خالد صالح
منتخب الناشئين يواصل استعداداته لمواجهة كولومبيا في بطولة الصداقة الدولية
زاد العزة 285.. الهلال الأحمر المصري يُطلق قافلة بآلاف الأطنان من المساعدات لغزة
مش أول مرة.. حسام حسن: محمد صلاح سبق وغاب أمام كاب فيردي وموريتانيا لنفس السبب
«الراجل سليم وبيتمرن إيه اللي يزعل؟».. شوبير يرد على الانتقادات بعد تصريحاته عن الشناوي
الرئيس السيسى يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد أول أكتوبر
الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تصحح المسار.. إبراهيم فايق يشيد بتصريحات حسام حسن

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤكدًا أنها اتسمت بالهدوء والعقلانية، وتصب في اتجاه تهدئة الأجواء وتصحيح المسار.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «دي تصريحات عقلانية هادية.. تلم ومتفرقش وتصحح المسار مرة تانية.. محدش عايز حاجة تانية أكتر من كده يا كابتن حسام ».

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، لخوض مواجهة قوية أمام منتخب جنوب السودان، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقام مباراة مصر وجنوب السودان في الرابعة عصر غدٍ الثلاثاء، على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة مصر وجنوب السودان عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل لمباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة دون نقاط، في حين يتصدر منتخب مالاوي المجموعة برصيد 3 نقاط.

إبراهيم فايق حسام حسن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

دعاء بعد صلاة الصبح 40 ألف حسنة

40 ألف حسنة.. دعاء بعد صلاة الصبح يغفله الكثيرون ردده لن يستغرق دقيقة

أرشيفية

انفجارات تهز صنعاء.. غارات تضرب مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي

حبس

قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية

حسام حسن مع محمد الشناوي

من كلمة عن الشناوي إلى تحرك الخطيب.. ماذا يحدث بين الأهلي وحسام حسن؟

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

القومي للترجمة يشارك في معرض دمنهور التاسع للكتاب بقرابة 150 عنوانا بخصم 25%

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

نتائج الحملات التفتيشية على بعض أحياء الجيزة.. إصدار 175 نموذج 8 تصالح وتنفيذ حملة "طرق الأبواب" في الطالبية لحث المواطنين وأصحاب المحال على توفيق أوضاعهم

باع لهم المنزل واختفى.. مستريح جديد ينصب على أسرة في مليونًا و175 ألف جنيه بأكتوبر

باع المنزل واختفى.. مستريح ينصب على أسرة في مليون و175 ألف جنيه بأكتوبر| مستندات

بالصور

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل

بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل
بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل
بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل

أبيض X أسود.. روجينا تخطف الأنظار رفقة زوجها

روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها

مرض جميل عزيز.. تفاصيل إصابته بجلطة في القلب وأسبابها

جميل عزيز
جميل عزيز
جميل عزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد