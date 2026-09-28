تصحح المسار.. إبراهيم فايق يشيد بتصريحات حسام حسن

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤكدًا أنها اتسمت بالهدوء والعقلانية، وتصب في اتجاه تهدئة الأجواء وتصحيح المسار.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «دي تصريحات عقلانية هادية.. تلم ومتفرقش وتصحح المسار مرة تانية.. محدش عايز حاجة تانية أكتر من كده يا كابتن حسام ».

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، لخوض مواجهة قوية أمام منتخب جنوب السودان، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقام مباراة مصر وجنوب السودان في الرابعة عصر غدٍ الثلاثاء، على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة مصر وجنوب السودان عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل لمباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة دون نقاط، في حين يتصدر منتخب مالاوي المجموعة برصيد 3 نقاط.