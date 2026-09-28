إسلام صادق: حسام حسن كان «بطل الأبطال» وأصبح اليوم صاحب رؤية محدودة بسبب اللجان

فتح الإعلامي إسلام صادق النار على ما وصفه بـ«اللجان الإلكترونية» التي تتحكم في الرأي العام الرياضي، منتقدًا ما اعتبره تناقضًا في مواقف البعض تجاه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، والإعلامي أحمد شوبير، على خلفية الأزمات الأخيرة.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في زمن اللجان.. حسام حسن بطلا ومدرب سابق عصره أمس.. ورؤيته محدودة وغير مسؤول اليوم!».

وتساءل صادق عن حقيقة المواقف المتغيرة تجاه حسام حسن وأحمد شوبير، قائلًا: «هل حسام حسن بطلا ومدرب سابق عصره.. أم رؤيته محدودة وتصريحاته غير مسؤولة؟! وهل أحمد شوبير يعمل لمصلحة الأهلي ويسخر كل شيء لمصلحة ناديه السابق.. أم أنه لا يفكر سوى في مصلحة نجله وغض بصره عن أزمة محمد الشناوي؟!».

وأوضح أن الأزمة، من وجهة نظره، تتمثل في تحول بعض المسؤولين في المجال الرياضي إلى مشجعين وأصحاب مصالح، في ظل ما وصفه بسيطرة اللجان الإلكترونية على المشهد الرياضي، معتبرًا أن هناك من يدير الرأي العام الرياضي ويوجه المواقف وفقًا لمصالح معينة.

وتابع: «فحسام حسن الذي كان قبل عدة أشهر النجم الأشهر وبطل الأبطال المرفوع على الأعناق ومدرب سابق عصره.. أصبح حاليًا صاحب رؤية محدودة وغير مسؤول!! وشوبير الذي يدافع عن الأهلي ليل ونهار هو نفسه الذي صمت ولم يتكلم وهاجموه في أزمة محمد الشناوي!».

وأشار صادق إلى أنه لا يؤيد تصريحات حسام حسن بشأن محمد الشناوي، وكذلك تصريحاته السابقة بشأن مصطفى محمد، مؤكدًا أن موقفه من استمرار حسام حسن مع المنتخب لم يتغير.

وقال: «لست مع حسام حسن في تصريحاته ضد محمد الشناوي ولا من قبلها ضد مصطفى محمد.. بل والأكثر من ذلك فإن موقفي الذي لن يتغير بعدم قناعتي أن حسام حسن لا يصلح لتدريب المنتخب الوطني، وأقول ذلك من قبل أن يتولى المسؤولية ولن يتغير».

وأضاف أن المشهد الحالي يمثل، بحسب وصفه، «عبثًا حقيقيًا» طالما لم تتم مواجهة اللجان الإلكترونية ومن يقف خلفها، متهمًا إياها بتغيير مواقفها تجاه الشخصيات الرياضية بشكل متكرر.

كما انتقد ما وصفه بأنه «تكسير عظام» بين أطراف المشهد الرياضي، قائلًا إن المعركة الحالية لا تستهدف، من وجهة نظره، الحفاظ على المصلحة العامة، وإنما تهدف إلى فرض السيطرة وترهيب أصحاب الآراء المختلفة.

وعاد إسلام صادق للتأكيد على موقفه من الجهاز الفني لمنتخب مصر، قائلًا: «الرؤية العميقة من البداية كانت خاطئة.. اختيار حسام حسن لقيادة المنتخب الوطني كان قرارًا خاطئًا واستمراره خطأ أكبر وهذا رأيي».

وأضاف أن ما تحقق في كأس العالم كان، بحسب تقييمه، بفضل محمد صلاح ولاعبي المنتخب، وليس نتيجة رؤية فنية، معتبرًا أن تقارب مستويات المنتخبات بعد زيادة عدد المشاركين إلى 48 منتخبًا ساعد على ذلك.

واختتم إسلام صادق منشوره بالتأكيد على أن المعركة الحالية، من وجهة نظره، لن تتوقف طالما استمرت اللجان الإلكترونية في التأثير على المشهد الرياضي، قائلًا إن أصحاب الآراء قد يتعرضون للهجوم بمجرد التعبير عن مواقفهم، قبل أن ينتهي الأمر، بحسب وصفه، بـ«ادعاء المظلومية».

وتأتي تصريحات إسلام صادق بالتزامن مع استمرار الجدل حول أزمة محمد الشناوي وتصريحات حسام حسن، وكذلك مواقف أحمد شوبير من الأزمة. وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد استدعى في سبتمبر الجاري مسؤول الحسابات الإلكترونية باسم إسلام صادق لجلسة استماع بشأن مواد منشورة عبر تلك الحسابات، وذلك في إطار ما وصفه المجلس بمخالفات لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام.