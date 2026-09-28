قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوية هدوء بقى| أمير هشام يشيد بتصريحات حسام حسن: كان مهم تدارك الموقف
حكم قضائي جديد.. براءة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك من سب وقذف مرتضى منصور
المخرج مجدي أبو عميرة رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان بردية السينمائي دورة خالد صالح
منتخب الناشئين يواصل استعداداته لمواجهة كولومبيا في بطولة الصداقة الدولية
زاد العزة 285.. الهلال الأحمر المصري يُطلق قافلة بآلاف الأطنان من المساعدات لغزة
مش أول مرة.. حسام حسن: محمد صلاح سبق وغاب أمام كاب فيردي وموريتانيا لنفس السبب
«الراجل سليم وبيتمرن إيه اللي يزعل؟».. شوبير يرد على الانتقادات بعد تصريحاته عن الشناوي
الرئيس السيسى يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد أول أكتوبر
الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر
سفير اليابان بالقاهرة: الجامعة المصرية اليابانية نموذج متميز للشراكة التعليمية
حازم إمام عن محمد صلاح: دا ما ينفعش يتفاجئ بالتغيير
الشهرة تقتلني..حارس الرأس الأخضر: فقدت سلامي وخصوصيتي بعد مونديال 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام صادق: حسام حسن كان «بطل الأبطال» وأصبح اليوم صاحب رؤية محدودة بسبب اللجان

اسلام صادق
اسلام صادق
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

فتح الإعلامي إسلام صادق النار على ما وصفه بـ«اللجان الإلكترونية» التي تتحكم في الرأي العام الرياضي، منتقدًا ما اعتبره تناقضًا في مواقف البعض تجاه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، والإعلامي أحمد شوبير، على خلفية الأزمات الأخيرة.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في زمن اللجان.. حسام حسن بطلا ومدرب سابق عصره أمس.. ورؤيته محدودة وغير مسؤول اليوم!».

وتساءل صادق عن حقيقة المواقف المتغيرة تجاه حسام حسن وأحمد شوبير، قائلًا: «هل حسام حسن بطلا ومدرب سابق عصره.. أم رؤيته محدودة وتصريحاته غير مسؤولة؟! وهل أحمد شوبير يعمل لمصلحة الأهلي ويسخر كل شيء لمصلحة ناديه السابق.. أم أنه لا يفكر سوى في مصلحة نجله وغض بصره عن أزمة محمد الشناوي؟!».

وأوضح أن الأزمة، من وجهة نظره، تتمثل في تحول بعض المسؤولين في المجال الرياضي إلى مشجعين وأصحاب مصالح، في ظل ما وصفه بسيطرة اللجان الإلكترونية على المشهد الرياضي، معتبرًا أن هناك من يدير الرأي العام الرياضي ويوجه المواقف وفقًا لمصالح معينة.

وتابع: «فحسام حسن الذي كان قبل عدة أشهر النجم الأشهر وبطل الأبطال المرفوع على الأعناق ومدرب سابق عصره.. أصبح حاليًا صاحب رؤية محدودة وغير مسؤول!! وشوبير الذي يدافع عن الأهلي ليل ونهار هو نفسه الذي صمت ولم يتكلم وهاجموه في أزمة محمد الشناوي!».

وأشار صادق إلى أنه لا يؤيد تصريحات حسام حسن بشأن محمد الشناوي، وكذلك تصريحاته السابقة بشأن مصطفى محمد، مؤكدًا أن موقفه من استمرار حسام حسن مع المنتخب لم يتغير.

وقال: «لست مع حسام حسن في تصريحاته ضد محمد الشناوي ولا من قبلها ضد مصطفى محمد.. بل والأكثر من ذلك فإن موقفي الذي لن يتغير بعدم قناعتي أن حسام حسن لا يصلح لتدريب المنتخب الوطني، وأقول ذلك من قبل أن يتولى المسؤولية ولن يتغير».

وأضاف أن المشهد الحالي يمثل، بحسب وصفه، «عبثًا حقيقيًا» طالما لم تتم مواجهة اللجان الإلكترونية ومن يقف خلفها، متهمًا إياها بتغيير مواقفها تجاه الشخصيات الرياضية بشكل متكرر.

كما انتقد ما وصفه بأنه «تكسير عظام» بين أطراف المشهد الرياضي، قائلًا إن المعركة الحالية لا تستهدف، من وجهة نظره، الحفاظ على المصلحة العامة، وإنما تهدف إلى فرض السيطرة وترهيب أصحاب الآراء المختلفة.

وعاد إسلام صادق للتأكيد على موقفه من الجهاز الفني لمنتخب مصر، قائلًا: «الرؤية العميقة من البداية كانت خاطئة.. اختيار حسام حسن لقيادة المنتخب الوطني كان قرارًا خاطئًا واستمراره خطأ أكبر وهذا رأيي».

وأضاف أن ما تحقق في كأس العالم كان، بحسب تقييمه، بفضل محمد صلاح ولاعبي المنتخب، وليس نتيجة رؤية فنية، معتبرًا أن تقارب مستويات المنتخبات بعد زيادة عدد المشاركين إلى 48 منتخبًا ساعد على ذلك.

واختتم إسلام صادق منشوره بالتأكيد على أن المعركة الحالية، من وجهة نظره، لن تتوقف طالما استمرت اللجان الإلكترونية في التأثير على المشهد الرياضي، قائلًا إن أصحاب الآراء قد يتعرضون للهجوم بمجرد التعبير عن مواقفهم، قبل أن ينتهي الأمر، بحسب وصفه، بـ«ادعاء المظلومية».

وتأتي تصريحات إسلام صادق بالتزامن مع استمرار الجدل حول أزمة محمد الشناوي وتصريحات حسام حسن، وكذلك مواقف أحمد شوبير من الأزمة. وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد استدعى في سبتمبر الجاري مسؤول الحسابات الإلكترونية باسم إسلام صادق لجلسة استماع بشأن مواد منشورة عبر تلك الحسابات، وذلك في إطار ما وصفه المجلس بمخالفات لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

إسلام صادق اللجان الإلكترونية أحمد شوبير حسام حسن تصريحات حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

دعاء بعد صلاة الصبح 40 ألف حسنة

40 ألف حسنة.. دعاء بعد صلاة الصبح يغفله الكثيرون ردده لن يستغرق دقيقة

أرشيفية

انفجارات تهز صنعاء.. غارات تضرب مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي

حبس

قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية

حسام حسن مع محمد الشناوي

من كلمة عن الشناوي إلى تحرك الخطيب.. ماذا يحدث بين الأهلي وحسام حسن؟

ترشيحاتنا

على هامش منتدى مصر للتعدين.. وزير البترول يبحث مع مديرة قطاع المعادن بالبنك الدولي توفير التمويل بقطاع التعدين

على هامش منتدى مصر للتعدين.. وزير البترول يبحث مع مديرة قطاع المعادن بالبنك الدولي توفير التمويل بقطاع التعدين

على هامش منتدى مصر للتعدين 2026.. وزير البترول يبحث مع نائب وزير الصناعة السعودي تعزيز التعاون في التدريب وتبادل الخبرات التعدينية

على هامش منتدى مصر للتعدين 2026.. وزير البترول يبحث مع نائب وزير الصناعة السعودي تعزيز التعاون في التدريب وتبادل الخبرات التعدينية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

بالصور

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل

بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل
بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل
بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل

أبيض X أسود.. روجينا تخطف الأنظار رفقة زوجها

روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها

مرض جميل عزيز.. تفاصيل إصابته بجلطة في القلب وأسبابها

جميل عزيز
جميل عزيز
جميل عزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد