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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يكشف تفاصيل حديثه مع محمد صلاح بشان لقاء جنوب السودان

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تفاصيل حديثه مع محمد صلاح قبل اتخاذ قرار ابعاده عن مباراة جنوب السودان في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الأفريقية.

وقال العميد في تصريحاته : محمد صلاح احد أفضل اللاعبين في العالم وأحد العناصر الأساسية والمهمة في منتخب مصر.

وأضاف: محمد صلاح تحدث معي قبل مباراة أنجولا الأخيرة بسبب أرضية الملعب وفضلنا اراحته في المباراة خوفا عليه وسلامة أي لاعب أولوية بالنسبة لي.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة جنوب السودان ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية2027.

ويواجه منتخب مصر منافسه جنوب السودان ضمن منافسات المجموعة الثانية، غدا الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث بعد التعادل في المباراة الأولى أمام أنجولا، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام مالاوي.

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