الرياضة: تحركات بعد مباراة جنوب السودان لإعادة الهدوء للمنتخب وتواصل مرتقب مع محمد صلاح

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن جوهر نبيل وزير الرياضة يتابع باستمرار جميع الملفات الخاصة بمنتخب مصر بعد الأزمات الأخيرة التي عكرت صفو الجماهير وتجميعهم حول منتخب مصر

وقال الشاذلي : وزير الرياضة يتابع كافة الملفات خاصة ملف منتخب مصر وما حدث خلال الأيام الماضية بعد تصريحات حسام حسن والوزير تدخل لتهدئة الأمور .

وأضاف: هناك تحركات ستتم بعد مباراة جنوب السودان وحريصون على التحرك مع كافة الأطراف لإعادة الهدوء حول المنتخب والأهم خوض مباراة جنوب السودان دون توتر من أجل الفوز واسعاد الجماهير .

وواصل: منتخب مصر مهم لوزارة الرياضة نظرا لأهميته لكل الشعب المصري ونحرص على إعادة الهدوء للمنتخب ومع الأندية والاتحاد والجهاز الفني والوزير وجه دعوة لجميع الاطراف للعمل لإعادة الهدوء لمنتخب مصر.

وتابع : سيكون هناك تواصل بين وزير الرياضية ومحمد صلاح أيقونة الكرة المصرية ليس لحل الأزمة فقط ولكن للاطمئنان عليه وكان هناك تواصل مع هاني أبوريدة للاطمئنان على بعثة مصر في جنوب السودان.

وقال : هناك تواصل مستمر مع بعثة منتخب مصر للاطمئنان على كافة الاجواء في جنوب السودان ولا يوجد أزمة في المعسكر بعد الأحداث الأخيرة.