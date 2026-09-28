قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم من الإسماعيلية: نتعاون مع ألمانيا وإيطاليا واليابان لتطوير التعليم الفني
خطة الأيام السبعة.. محادثات منفصلة بين الوسطاء وواشنطن وطهران لبحث مقترح إيراني
وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب: المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل والاجتهاد
سفير العراق بطهران: مطار النجف يعود لاستقبال الرحلات الإيرانية خلال 24 ساعة
وزير التعليم: تدريس مادة الثقافة المالية لطلاب المدارس الفنية .. العام المقبل
رويترز: محادثات منفصلة بين الوسطاء وأمريكا وإيران اليوم أو غدًا
وزير التعليم: أدخلنا مادة البرمجة لطلاب المدارس الفنية وجاري توزيع التابلت
وزير التعليم يفتتح مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية والغاز والطاقة المتجددة بفايد
حالة الطقس لمدة 5 أيام.. متى يبدأ شتاء 2026؟
حرب إيران تقلب قاعدة ترامب الانتخابية.. تمرد المحاربين القدامى ضده قبل انتخابات التجديد النصفي
الشرطة البريطانية: المشتبه بهم الخمسة في حادث قاعدة "فيرفورد" بريطانيون
مدرب جنوب السودان: محمد صلاح لاعب استثنائي.. لكننا لا نستعد لمباراة أمام لاعب واحد فقط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الرياضة: تحركات بعد مباراة جنوب السودان لإعادة الهدوء للمنتخب وتواصل مرتقب مع محمد صلاح

جوهر نبيل
جوهر نبيل
عبدالله هشام

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن جوهر نبيل وزير الرياضة يتابع باستمرار جميع الملفات الخاصة بمنتخب مصر بعد الأزمات الأخيرة التي عكرت صفو الجماهير وتجميعهم حول منتخب مصر

وقال الشاذلي : وزير الرياضة يتابع كافة الملفات خاصة ملف منتخب مصر وما حدث خلال الأيام الماضية بعد تصريحات حسام حسن والوزير تدخل لتهدئة الأمور .

وأضاف: هناك تحركات ستتم بعد مباراة جنوب السودان وحريصون على التحرك مع كافة الأطراف لإعادة الهدوء حول المنتخب والأهم خوض مباراة جنوب السودان دون توتر من أجل الفوز واسعاد الجماهير .

وواصل: منتخب مصر مهم لوزارة الرياضة نظرا لأهميته لكل الشعب المصري ونحرص على إعادة الهدوء للمنتخب ومع الأندية والاتحاد والجهاز الفني والوزير وجه دعوة لجميع الاطراف للعمل لإعادة الهدوء لمنتخب مصر.

وتابع : سيكون هناك تواصل بين وزير الرياضية ومحمد صلاح أيقونة الكرة المصرية ليس لحل الأزمة فقط ولكن للاطمئنان عليه وكان هناك تواصل مع هاني أبوريدة للاطمئنان على بعثة مصر في جنوب السودان.

وقال : هناك تواصل مستمر مع بعثة منتخب مصر للاطمئنان على كافة الاجواء في جنوب السودان ولا يوجد أزمة في المعسكر بعد الأحداث الأخيرة. 

وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي جوهر نبيل وزير الرياضة منتخب مصر محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

دعاء بعد صلاة الصبح 40 ألف حسنة

40 ألف حسنة.. دعاء بعد صلاة الصبح يغفله الكثيرون ردده لن يستغرق دقيقة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

أرشيفية

انفجارات تهز صنعاء.. غارات تضرب مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي

بالصور

أبيض X أسود.. روجينا تخطف الأنظار رفقة زوجها

روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها

مرض جميل عزيز.. تفاصيل إصابته بجلطة في القلب وأسبابها

جميل عزيز
جميل عزيز
جميل عزيز

عن طريق البعوض.. ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه؟

ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلة رقص

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد