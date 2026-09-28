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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني حتحوت يكشف مفاجأة: تحركات عاجلة لتهدئة الأجواء بين حسام حسن ومحمد الشناوي

حسام حسن و الشناوي
حسام حسن و الشناوي
ميرنا محمود

كشف الإعلامي هاني حتحوت، خلال حديثه عبر برنامج «مودرن سبورتس»، عن تحركات من أجل تهدئة الأجواء داخل منتخب مصر، على خلفية التصريحات الأخيرة لحسام حسن المدير الفني للفراعنة بشأن محمد الشناوي.

وأوضح حتحوت أن خالد الدرندلي، رئيس بعثة منتخب مصر في جنوب السودان، ومكلف بملف التهدئة، قد يلعب دورًا في إنهاء الأزمة، قائلًا: «الدنيا تبقى كويسة وإن شاء الله نكسب».

وأضاف هاني حتحوت أن من بين المقترحات المطروحة عقد جلسات تجمع بين رئيس بعثة منتخب مصر والمدير الفني، لمناقشة الأزمة والعمل على تهدئة الأجواء، موضحا: «إيه رأيك ما تهدى كده يا كابتن حسام، وتنزل بيان كده اعتذار لأحد كباتنك، محمد الشناوي، نهدي فيه الدنيا، والدنيا تبقى كويسة وحلوة ولطيفة».

وأشار إلى أنه في حال عدم موافقة حسام حسن على هذه الفكرة، فقد يضطر اتحاد الكرة إلى إصدار بيان توضيحي، موضحا أن البيان قد لا يدين التصريحات بشكل مباشر، لكنه في مضمونه قد يتضمن موقفًا داعمًا للأندية.

وتابع حتحوت أن البيان المنتظر، حال صدوره، قد يؤكد على قوة العلاقة بين جميع أطراف منظومة كرة القدم المصرية، قائلا: «ويؤكد على إن علاقتنا وعلاقة الكل، وإن إحنا منظومة واحدة، والدوري بتاعنا حلو»، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة مطروحة حاليًا لاحتواء الأزمة وتهدئة الأجواء.

هاني حتحوت مودرن سبورتس منتخب مصر حسام حسن محمد الشناوي

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