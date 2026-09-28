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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش واخدها جد.. رضا سليم خارج حسابات الأهلي بعد يناير

رضا سليم
رضا سليم
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل موقف المغربي رضا سليم، لاعب الأهلي، من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الجهاز الفني بقيادة مواطنه الحسين عموتة لا يضع اللاعب ضمن حساباته للموسم الجديد.

وقال هاني حتحوت، خلال تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس» على قناة «مودرن سبورت»: «المغربي رضا سليم، لن تراه في الأهلي بعد يناير».

وأضاف: «مواطنه المدير الفني الحسين عموتة كان طول الفترة اللي فاتت شغال على إنه يقيم رضا سليم، لكنه شاف إنه مش واخدها جد أوي، وشاف إنه في التدريبات مش مجتهد أوي، ومش مركز أوي، ومش أولويته إنه ينافس عشان يحجز مكان أساسي في تشكيلة الأهلي، أو حتى في قائمة الأهلي».

وتابع: «فخلاص بلغ الإدارة إنه لو نعرف نعيره أو نبيعه، يا ريت».

وأوضح حتحوت أن رحيل رضا سليم سواء على سبيل الإعارة أو البيع قد يفتح الباب أمام الأهلي للتحرك نحو التعاقد مع مدافع أجنبي خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى تدعيم مركز قلب الدفاع.

وأشار إلى أن الأهلي يعاني من غياب عمرو الجزار بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما يزيد الحاجة إلى التعاقد مع مدافع جديد.

واختتم هاني حتحوت حديثه قائلًا إن اتجاه الأهلي في تدعيم مركز قلب الدفاع أصبح نحو اللاعبين الأجانب، في ظل عدم وجود أسماء مصرية لفتت الأنظار بشكل كبير، باستثناء محمد عبد المنعم، الذي سبق له تمثيل الأهلي والمنتخب الوطني.

هاني حتحوت رضا سليم الأهلي الحسين عموتة

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