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ترامب: لم يعد علينا القلق بشأن امتلاك إيران أسلحة نووية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: لم يعد علينا القلق بشأن امتلاك إيران أسلحة نووية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى القلق بشأن امتلاك إيران أسلحة نووية، مؤكدًا أن القدرات الإيرانية في هذا المجال «دمرت».

وفي وقت سابق، قال ترامب، إن الولايات المتحدة ستحقق انتصارًا في الحرب مع إيران «قريبًا جدًا»، متوقعًا عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب بعد انتهاء الصراع.

وأكد ترامب أن احتمال استئناف الضربات العسكرية ضد إيران لا يزال قائمًا، لكنه قال إنه لا يريد التحدث عن هذا الاحتمال في الوقت الحالي.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تحقق، بحسب وصفه، نجاحًا عسكريًا واقتصاديًا في مواجهة طهران.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت لا تزال فيه أسواق الطاقة تتأثر بالتوترات المرتبطة بالحرب واضطرابات حركة الملاحة وإمدادات النفط في المنطقة، خصوصًا عبر مضيق هرمز. وكانت أسعار خام برنت قد تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل خلال سبتمبر، مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات.

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