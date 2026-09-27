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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يفوز على مودرن سبورت ودياً

الزمالك
الزمالك
عمرو مصطفى

فاز فريق الزمالك على نظيره مودرن سبورت برباعية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي في إطار استعدادات الأبيض للقاء زد  المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

أهداف الزمالك في شباك مودرن سبورت

 


سجل أهداف الزمالك كل من  ناصر منسي "هدفين" وعمر جابر وأحمد شريف، في حين سجل لمودرن سبورت كل من محمود ممدوح وكريم يحيى وعلي زعزع.


بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد وأحمد خضري ومصطفى الزناري وأحمد حسام ومحمد إبراهيم ومحمود جهاد و يوسف وائل "فرنسي" وسيف جعفر وحسام عاشور التقي وناصر منسي ومحمد ونيس.
جاءت بداية المباراة سريعة من الفريقين وأهدر ناصر منسي فرصة للتسجيل في الدقيقة الخامسة من متابعة لتسديدة سيف جعفر التي ارتدت من الحارس، لكن ناصر منسي  سددها بجوار القائم الأيمن للحارس .
وتألق محمد عواد في الدقيقة العاشرة وأنقذ مرمى الزمالك من فرصة خطيرة لأصحاب الأرض ، وفي  الدقيقة السادسة عشرة سجل محمود ممدوح هدف التقدم لفريق مودرن سبورت من انفراد بالمرمى.

ونجح الزمالك في إدراك التعادل في الدقيقة 23 عن طريق ناصر منسي بعدما تلقى تمريرة من سيف جعفر لينفرد بالمرمى ويسكن الكرة في الشباك.
و أضاف ناصر منسي الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، سددها قوية على يمين الحارس، وتوالت محاولات أبناء ميت عقبة الهجومية وأهدر حسام عاشور التقي فرصة للتسجيل في الدقيقة  39 من انفراد بالمرمى، وبعدها أهدر ناصر فرصة تسجيل الهاتريك، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لينتهي بتقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف .
وبدأ الزمالك الشوط الثاني بتشكيل يضم، محمد صبحي ومحمود بنتايج ومحمود حمدي الونش ومصطفى الزناري ومحمد إبراهيم والسيد أسامة  وعمر جابر ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد وأحمد شريف وناصر منسي.
وفي الدقيقة 46 نجح عمر جابر في تسجيل الهدف الثالث للزمالك بمجهود فردي بعدما راوغ مدافع مودرن سبورت وسدد في المرمى، وفي الدقيقة 49 سجل  أبناء ميت عقبة الهدف الرابع عن طريق أحمد شريف بعدما تلقى تمريرة من ناصر منسي لينفرد بالمرمى ويسكنها الشباك.
وفي الدقيقة 61 تصدى محمد صبحي لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء،  وتمكن كريم يحيى من تسجيل الهدف الثاني لمودرن سبورت في الدقيقة 63، وبعدها دفع الجهاز الفني للزمالك بأحمد عبد الرحيم "إيشو" بدلًا من ناصر منسي.
وفي الدقيقة 74 أنقذ مصطفى الزناري مرمى الأبيض من فرصة هدف محقق لفريق مودرن سبورت من على خط المرمى، وأضاف علي زعزع الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 82 من تسديدة قوية.
وكثف الزمالك محاولاته في الدقائق المتبقية لتعزيز التقدم، وسدد أحمد شريف كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 91 لكنها علت العارضة، لينتهي اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

الزمالك مودرن سبورت زد كأس عاصمة مصر بطولة كأس عاصمة مصر

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