ارتفاع أسعار القمح يفتح باب تعديل أسعار الخبز.. وشعبة المخابز تكشف التفاصيل

كشف عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن ارتفاع سعر طن القمح بنحو 4 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن الزيادة جاءت في ظل ارتفاعات شهدتها أسعار القمح عالميًا خلال الفترة الماضية.

زيادة أسعار الخبز

وأوضح غراب أن هناك قرارًا وزاريًا ينظم مواصفات الخبز المنتج في المخابز السياحية والأفرنجية، من حيث الوزن والسعر، لافتًا إلى وجود مطالب من جانب أصحاب المخابز بزيادة أسعار الخبز بنسبة تصل إلى 15%.

وأشار رئيس شعبة المخابز إلى أن مصر تعتمد في استيراد القمح على عدد من المناشئ، من بينها روسيا وأوكرانيا، موضحًا أن الكميات التي تم التعاقد عليها من بعض المناشئ الأخرى لم تصل حتى الآن.

وأضاف أن وزير التموين طلب مهلة لدراسة تطورات أسعار القمح وتداعياتها على سوق الخبز، على أن يتم حسم الأمر بحلول الأحد المقبل، مؤكدًا التزام المخابز بالأسعار والأوزان الحالية لحين صدور أي قرارات جديدة.

وشدد غراب على أنه لن يتم رفع أسعار الخبز أو خفض أوزانه خلال الفترة الحالية، موضحًا أن سعر الخبز المدعم يبلغ حاليًا 150 قرشًا للرغيف الذي يزن 50 جرامًا، بينما يبلغ سعر الرغيف بوزن 80 جرامًا جنيهين.

وفيما يتعلق بالخبز السياحي، أوضح أن أسعاره تتراوح حاليًا بين جنيه ونصف وجنيهين، وفقًا لنوع ووزن الرغيف.

تحركات الأسعار العالمية

وأكد رئيس شعبة المخابز أن الارتفاعات الحالية في أسعار القمح مرتبطة بتحركات الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن الزيادة لم تحدث بصورة مفاجئة أو دفعة واحدة، وإنما جاءت تدريجيًا وعلى مراحل.