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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي تنعى أحمد الزند: الخلافات لم تمس الود والتقدير المتبادل

لميس الحديدي
لميس الحديدي

نعت الإعلامية لميس الحديدي المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق ورئيس نادي القضاة الأسبق، مؤكدة أن اسمه سيظل حاضرًا في تاريخ القضاء المصري، بعد مسيرة طويلة في العمل القضائي والقانوني، شهدت فترات وصفتها بأنها من أكثر المراحل اضطرابًا في تاريخ القضاء والسياسة في مصر.

وقالت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، إنها كانت تكن للمستشار أحمد الزند احترامًا كبيرًا، رغم اختلافها معه في بعض المواقف، موضحة أن هذه الخلافات لم تمس الود والتقدير المتبادل بينهما.

وأضافت: «اختلفنا، بس الود والاحترام عمرهم ما راحوا»، مشيرة إلى أن المستشار أحمد الزند كان له مكانة خاصة لديها، وأن الاختلاف في وجهات النظر لم يكن سببًا في زوال التقدير والاحترام.

واستعادت الحديدي إحدى العبارات التي كان يرددها الزند خلال فترة رئاسته لنادي القضاة، قائلة إنه كان يؤكد أن «القضاة مش تابعين لمرسي ولا مبارك»، وإنما مرجعيتهم الأساسية هي القانون، مشيرة إلى مواقفه خلال فترة حكم جماعة الإخوان.

وتطرقت إلى موقف الزند من المقترحات الخاصة بخفض سن تقاعد القضاة، موضحة أنه تصدى لها، في ظل ما رأته من تأثير محتمل على أعداد كبيرة من القضاة وخروجهم من الخدمة.

كما استحضرت موقفه من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الراحل محمد مرسي في نوفمبر 2012، والذي أثار جدلًا واسعًا بشأن علاقة السلطة التنفيذية بالقضاء، مشيرة إلى أن الزند دعا إلى عقد جمعية عمومية طارئة لنادي القضاة، انتهت إلى تعليق العمل في المحاكم والنيابات احتجاجًا على الإعلان الدستوري.

وأشارت الحديدي كذلك إلى موقف الزند من حصار المحكمة الدستورية العليا، فضلًا عن اعتراضه على محاولات إبعاد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عن منصبه، موضحة أن عبد المجيد محمود عاد إلى عمله بموجب حكم قضائي نهائي وبات.

وأكدت أن مواقف المستشار أحمد الزند خلال تلك المرحلة، ومشاركته في الأحداث المرتبطة بثورة 30 يونيو، ستظل جزءًا من مسيرته العامة والقضائية، مشيرة إلى أن التاريخ سيحتفظ بما قدمه خلال مسيرته في القضاء والقانون.

وكشفت لميس الحديدي عن رسالة تلقتها من نجل المستشار أحمد الزند عقب وفاته، نقل خلالها أن والده كان يقدرها ويحترمها ويحبها، رغم الخلافات التي وقعت بينهما.

واختتمت الحديدي حديثها بالتأكيد أن اختلاف المواقف لا يمحو مشاعر التقدير والاحترام، قائلة إن المستشار أحمد الزند كان «سندًا لينا في معارك كتيرة»، وإن اسمه سيظل حاضرًا في أوراق القضاء المصري وتاريخه.

لميس الحديدي الزند أحمد الزند

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