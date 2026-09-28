إصابة شاب بنزيف في المخ بحادث تصادم دراجة نارية وترويسكل بالفيوم

أصيب شاب يدعى معتصم عبدالعال عطية عبد القوي يبلغ من العمر 24 سنة ومقيم بالمشرك قبلي في حادث تصادم بين دراجة نارية وترويسكل بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.



بلاغ بوقوع الحادث

ورد بلاغ لشرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وترويسكل بمركز يوسف الصديق وعلى الفور تحركت قوة من مركز شرطة يوسف الصديق إلى مكان الواقعة لفحص الحادث ومعرفة أسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.



إصابة الشاب

وأسفر الحادث عن إصابة الشاب معتصم عبدالعال عطية عبدالقوي بكسر في الفخذ والساق الأيمنين مع الاشتباه في وجود نزيف بالمخ نتيجة التصادم.



نقل المصاب للمستشفى

ودفعت هيئة الإسعاف بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصاب وتقديم الإسعافات اللازمة له قبل نقله إلى المستشفى

وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصاب في موقع الحادث ثم جرى تحويله إلى مستشفى الفيوم العام لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي الرعاية الصحية اللازمة ومتابعة حالته الصحية وتواصل القوة الأمنية المختصة فحص مكان الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وفق ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحريات وتجري متابعة الحالة الصحية للمصاب داخل مستشفى الفيوم العام بعد نقله إليها لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.